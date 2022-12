Techcombank – Ngân hàng đầu tiên tại Việt nam được vinh danh “Nơi làm việc xuất sắc 2022”

Về Great Place to Work

Great Place to Work là cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc. Kể từ năm 1992, cơ quan này đã thực hiện khảo sát hơn 100 triệu người lao động toàn cầu, sử dụng những thông tin chuyên sâu để xác định yếu tố tạo nên nơi làm việc xuất sắc, đó là sự tin cậy. Dữ liệu vô tiền khoáng hậu của Great Place to Work® nhằm công nhận các doanh nghiệp được chứng nhận Nơi Làm Việc Xuất Sắc (Great Place to Work-Certified™) và Nơi Làm Việc Tốt Nhất Hoa Kỳ ở hơn 60 quốc gia, gồm Bảng Xếp Hạng 100 Công Ty Tốt Nhất Làm Việc Cùng và Bảng Xếp Hạng Công Ty Tốt Nhất Thế Giới được công bố thường niên trên tạp chí danh tiếng Fortune. Nỗ lực kể trên đều được thúc đẩy nhờ sứ mệnh xây dựng thế giới tốt đẹp hơn bằng cách giúp mọi tổ chức trở thành Nơi Làm Việc Xuất Sắc Vì Tất Cả (For All™).



Great Place to Work® là đơn vị có tư cách pháp lý toàn cầu, là chuyên gia trong việc khảo sát nghiên cứu và công nhận những nơi làm việc được đánh giá cao về văn hoá và độ tin cậy. Tổ chức vận hành được sự tư vấn từ các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới, thực hiện khảo sát hàng triệu người đi làm và đã tổ chức đánh giá hàng nghìn nơi làm việc tốt nhất trên toàn cầu. Chi tiết: www.greatplacetowork.com.