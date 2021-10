Techcombank trao tặng 5 tỷ đồng tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM

Lễ trao tặng diễn ra trong chương trình "Triển khai kế hoạch phục hồi du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid -19 do Sở du lịch TP.HCM tổ chức. Đồng hành cùng chính quyền thành phố TP.HCM và các tỉnh miền Nam trong hơn 3 tháng cao điểm thách thức của dịch bệnh, Techcombank đã đóng góp hơn 206 tỷ đồng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, gồm 5 tỷ đồng quà tặng tri ân tuyến đầu, hơn 70 tỷ cung ứng thiết bị y tế cấp thiết đến các bệnh viện, 123 tỷ hỗ trợ 2 triệu kit test đến người dân thành phố và gần 10 tỷ hỗ trợ người lao động mất kế sinh nhai tại địa bàn. Cùng với gói hỗ trợ tuyến đầu mới nhất tại TP.HCM, tính đến tháng 10.2021, Techcombank và cán bộ nhân viên đã hỗ trợ hơn 420 tỷ đồng cho các hoat động phòng chống Covid 19 và an sinh xã hội trên cả nước.



Đại diện lãnh đạo Techcombank trao tặng 5 tỷ đồng sản phẩm du lịch tri ân lực lượng tuyến đầu.

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Hoàng Long Hội – Trưởng đại diện miền Nam của Techcombank chia sẻ: "Techcombank luôn chủ động chung tay trong công tác phòng chống dịch đến đồng hành cùng những nỗ lực của TP.HCM trong công tác phục hồi kinh tế, và từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. Với việc trao tặng các phiếu quà tặng du lịch cho tuyến đầu, Techcombank muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến các lực lượng tuyến đầu đã ngày đêm vất vả cùng công tác chống dịch và cùng hồi phục du lịch, hồi sinh những điểm đến tuyệt vời của đất nước chúng ta".

Đây là một trong những hỗ trợ mới nhất mà Techcombank thực hiện để chung tay cùng với thành phố Hồ Chí Minh trong việc từng bước phục hồi kinh tế, trong đó ngành du lịch là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng và là một trong những doanh nghiệp duy trì ổn định phát triển vượt qua những thách thức của đại dịch Covid 19, Techcombank vừa trở thành ngân hàng tư nhân duy nhất được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2021 thông qua sự bình chọn đánh giá cao từ cộng đồng doanh nghiệp, khách hàng và công chúng. Trước đó, Techcombank cũng vừa được các tổ chức quốc tế như Euro Money, The Asian Banker vinh danh "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam", Ngân hàng được lựa chọn nhất", Ngân hàng thanh toán tốt nhất Việt Nam"...