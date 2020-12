Tesla chính thức dừng sản xuất dòng Model S và X có thời hạn

Vừa qua, hãng Tesla đã ra thông báo về kế hoạch tạm dừng sản xuất xe Model S và Model X. Những nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được trả lương một tuần (cộng với những ngày nghỉ được trả lương) trong thời gian hai tuần rưỡi. Ngoài ra, công nhân có thể hợp tác với các bộ phận khác để kiếm thêm thu nhập trong thời gian được nghỉ nếu muốn.

Ông Elon Musk – CEO Tesla chia sẻ: “Tesla thật may mắn khi gặp phải vấn đề cao cấp là nhu cầu thị trường cao hơn một chút so với sản lượng trong quý này". Ngoài ra, lãnh đạo Tesla tỏ ra lạc quan khi đánh giá nhu cầu thị trường đối với ô tô điện của mình “cao hơn chút ít so với nguồn cung”, nghĩa là mẫu sedan Model 3 và SUV cỡ trung Model Y bán vẫn khá chạy.

Dòng xe Model X.

Theo như báo cáo của CNBC cho biết thực tế tình hình không được khả quan như vậy, các con số trong quý III của Tesla cho thấy có ít sự quan tâm đến dòng xe Model S và X, hai mẫu xe này chỉ chiếm 11% tổng lượng xe đã bán của công ty từ tháng 7 đến tháng 9, hãng xe điện Mỹ chỉ giao 15.200 chiếc Model X và Model S, trên tổng số 139.300 xe tới tay người tiêu dùng toàn cầu.

Việc sẵn sàng dừng sản xuất hai mẫu cao cấp cũng cho thấy Tesla đã thay đổi về chiến lược ô tô điện. Sau khi Model 3 ra mắt, các mẫu Model S và X trở nên lép vế, chỉ đáp ứng nhu cầu số ít người dùng. Tesla gần đây cũng tập trung đầu tư công sức cho các xe thuộc phân khúc phổ thông, dù nhóm xe này của hãng vẫn có mức giá cao hơn chút ít so với mặt bằng chung.

Dòng xe Model S.

Trong vài năm tới, hãng cũng kỳ vọng có thể tung ra thị trường những ô tô điện thế hệ mới có giá chỉ từ 25.000 USD tương đương hơn 570 triệu đồng tại Mỹ.