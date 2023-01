Tết ấm áp của con nuôi Công an

Mô hình con nuôi Công an

Các cháu nhỏ được công an tỉnh Sơn La nhận nuôi (Mô hình con nuôi Công an) là những cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, không có người nuôi dưỡng, bảo hộ, sống lang thang, không có nhà cửa do cha mẹ mất sớm, nghiện ma túy, đang chấp hành án phạt tù, bỏ rơi trên địa bàn toàn tỉnh.

Quá trình tổ chức nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đảm bảo đúng thủ tục pháp lý theo yêu cầu của Pháp luật, quyền trẻ em. Công an tỉnh Sơn La sẽ nuôi dưỡng, bảo trợ các cháu đến 18 tuổi, bố trí nơi ăn, nghỉ cho các cháu, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để được học tập văn hóa, hỗ trợ, định hướng, tư vấn nghề nghiệp cho các cháu sau khi trưởng thành.

Đồng thời Công an tỉnh Sơn La đã cắt cử CBCS trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc và đưa đón các cháu đi học hàng ngày; Bệnh xá Công an tỉnh tổ chức khám sàng lọc sức khỏe; thăm khám, điều trị khi các cháu bị đau ốm. Đoàn thanh niên – Hội phụ nữ phân công các cơ sở Hội, Đoàn và đoàn viên phối hợp với cán bộ trực tiếp chăm sóc thường xuyên gặp, quan tâm, động viên nắm bắt tư tưởng của các cháu, cùng các cháu tham gia các hoạt động sinh hoạt ngoài giờ, vệ sinh nơi ở, chăm sóc vườn rau xanh.