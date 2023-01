TẾT “hết cực”, vui tưng bừng với ưu đãi gói cước VÔ CỰC của VinaPhone

Không còn phải lo lắng về kết nối Internet khi du lịch, về quê hay du xuân dịp Tết, chỉ cần đăng ký gói cước VÔ CỰC, thuê bao trả trước của VinaPhone sẽ có ngay 5GB tốc độ cao, không giới hạn dung lượng tốc độ thường. Khách hàng cũng được miễn phí hoàn toàn các cuộc gọi nội mạng và có thêm 5 phút gọi nội mạng để thoải mái liên lạc với bạn bè, người thân.

Ưu đãi khủng dịp Tết 2023, VinaPhone giảm giá 50%, chỉ còn 5.000đ/ngày để khách hàng thỏa thích sử dụng gói cước VÔ CỰC cho mọi nhu cầu liên lạc và giải trí, dù trong những ngày bận rộn chuẩn bị đón Tết hay tận hưởng kỳ nghỉ Tết và du xuân đầu năm. Chương trình sẽ kéo dài từ 15/1 đến hết 5/2/2023.

Khách hàng hào hứng đăng ký gói Vô cực của VinaPhone thuê bao trả trước để có ngay 5GB tốc độ cao, không giới hạn dung lượng tốc độ thường

Cũng từ ngày 15/1, gói cước VÔ CỰC còn được tích hợp thêm ưu đãi dành cho fan hâm mộ thể thao, hoàn toàn miễn phí gói nội dung Premium trên ứng dụng ON Plus. Sở hữu đầy đủ bản quyền các giải thể thao đỉnh cao trong nước và quốc tế, ON Plus trực tiếp hàng trăm trận đấu và sự kiện mỗi tuần: VĐQG Châu Âu (Ligue 1, Laliga, Serie A, Bundesliga), V-League và các trận đấu của ĐTVN; các giải đấu chuyên nghiệp quần vợt, bóng rổ, bóng chuyển, golf, action sports, esports …

Với ứng dụng ON Plus, khách hàng không chỉ được mãn nhãn xem thể thao với độ nét cao, ổn định mà còn dễ dàng trải nghiệm các tính năng thú vị: Live Sports, Livescore, Bình luận tương tác, Minigame dự đoán … Ứng dụng cũng cập nhật từng giây mọi diễn biến, tỉ số, kết quả cũng như thông tin và tin tức thể thao mới nhất.

Để nhận ngay các ưu đãi của TẾT VÔ CỰC, khách hàng hãy soạn VOCUC gửi 900. Khách hàng cũng hãy tải ON Plus tại các kho ứng dụng hoặc website https://onplus.com.vn để tận hưởng thế giới "thể thao trong từng khoảnh khắc". Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 18001091.