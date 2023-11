Tết sắp đến, trồng ngay 6 cây cảnh "bụng bự" để hút tài, thu lộc, năm mới tích lũy của cải dồi dào

Trong thế giới cây cảnh có rất nhiều cây "béo bụng" rất được ưa chuộng. Những cái "bụng to" tượng trưng cho thịnh vượng, sung túc, "tích trữ của cải", ăn nên làm ra nên mọi người thích trồng trong nhà để cầu may, chiêu tài.

Những cây cảnh này cũng có hình dáng độc lạ, còn mang nét ngây thơ, dễ thương, rất đáng trưng bày ở phòng khách. Hãy xem đó là những cây cảnh nào nhé!

1. Cây cảnh: Si nhân sâm có nghĩa là trường thọ, may mắn, thịnh vượng và giàu có.

Si nhân sâm (tên khoa học là Ficus microca L) là cây cảnh trồng trong chậu rất đẹp. Cây cảnh này xanh tươi bốn mùa, tràn đầy sức sống với những chiếc lá xanh cứng cáp.

Nhưng đặc điểm thu hút nhất của nó vẫn là phần gốc cây phình to, béo mập như hình củ nhân sâm, mỗi gốc cây đều không giống nhau, nghệ thuật và độc đáo.

Chính vì vậy, si nhân sâm rất được ưa thích. Về phong thủy, ý nghĩa của si nhân sâm là trường thọ, may mắn, thịnh vượng và giàu có. Bởi người xưa cho rằng, gia đình có nhân sâm trong nhà thường phú quý và may mắn.

Đây là loài cây đem lại may mắn, sự sung túc cho gia chủ nay lại có dáng đẹp, đắc tài, đắc lộc. Cây cảnh này thích hợp đặt trong phòng khách, mang lại cho con người cảm giác tươi trẻ, vĩnh cửu và tài lộc.

Do "bụng" của si nhân sâm chứa nhiều nước nên cây cảnh có khả năng chịu hạn đặc biệt. Khi trồng si nhân sâm, bạn không cần tưới nước thường xuyên nếu không sẽ dễ bị đọng nước, thối rễ.

2. Cây cảnh: Vạn tuế - Sức khỏe, trường thọ, giàu có và may mắn.

Cây vạn tuế (Cycas revolut) cũng là một cây cảnh đẹp. Lá của nó dày, như những chiếc lông chim khổng lồ, nhọn sắc. Thân cây phình to như chiếc nồi lớn.

Người xưa nói rằng: "Vạn tuế ngàn năm nở hoa, vạn năm đâm chồi này lộc". Câu nói này khá khoa trương nhưng cũng phản ánh một điều cây vạn tuế phát triển tương đối chậm và rất hiếm khi nở hoa.

Ý nghĩa của cây vạn tuế là sức khỏe, trường thọ, may mắn, sung mãn, bình an và cát tường. Một số người cũng cho rằng, cây cảnh này còn giúp chiêu tài, vượng khí, ngăn tà khí, hút tài lộc, may mắn cho gia đình.

Tuy nhiên ý nghĩa chủ yếu của cây cảnh vạn tuế vẫn là sức khỏe, trường thọ, cát tường. Đó là vì cây cảnh này có thời gian sinh trưởng rất dài, có thể sống đến hơn 200 năm, thậm chí lâu hơn nên nó tượng trưng cho sức khỏe và trường thọ.

Theo truyền thuyết, sau khi cây vạn tuế nở hoa trắng, ai nhìn thấy hoa của nó có thể gặp nhiều may mắn, tốt lành. Cây vạn tuế cũng là biểu tượng của điềm lành, gia đình có cây vạn tuế nở hoa sẽ đón hạnh phúc, tin vui trong thời gian tới.

Nếu bạn có thể nhìn thấy cây cảnh này nở hoa thì bạn rất may mắn. Các cây khác có thể nở hoa kết trái hàng năm nhưng cây vạn tuế không hề có quy luật gì, nó chỉ nở hoa khi "nó thích". Bởi vậy chúng ta ít khi có cơ hội gặp được hoa vạn tuế, nếu gặp được sẽ là phúc khí của bạn.

Đặt một chậu vạn tuế trong phòng khách mang lại cho người nhìn cảm giác hoành tráng và cao quý.

Cây cảnh này ưa nước và đất hơi chua. Nếu sử dụng nước kiềm thường xuyên, lá vàng sẽ dễ xuất hiện trên lá, vì vậy cần dùng nước có tính axit nhẹ để tưới, tức là thêm một lượng nhỏ sắt sunfat vào nước.

Ngoài ra còn có những cây vạn tuế ưa môi trường có nhiều ánh nắng nên khi nuôi cây sắt bạn hãy cố gắng để ở nơi có nhiều nắng trong phòng khách.

3. Cây cảnh: Bình vôi - Giàu có, trường thọ và tích lũy của cải.

Trước đây, nhiều người yêu hoa thích đặt một chậu lan trong phòng khách. Lá cây xanh bóng, có đường nét rõ ràng nhìn sang trong, ngoài ra lan cũng có khả năng hấp thụ rất nhiều khí độc hại.

Nhưng hiện nay nhiều người yêu hoa lại thích đặt bình vôi trong nhà vì bình vôi bụng to, chứa nhiều nước, tượng trưng cho sự tích lũy của cải.

Sau khi được trồng xuống đất, từ củ sần sùi sẽ từ từ nhú ra mầm xanh và nhanh chóng phát triển thành dây leo với những chiếc lá tròn xoe như lá sen nhỏ, rất dễ thương, nhìn rất vui vẻ, may mắn.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh bình vôi cũng rất tốt đó là phú quý, trường thọ và tích lũy của cải. Bởi vì cây cảnh này có tuổi thọ rất cao, sức sống kiên cường và cái bụng to của nó mang ý nghĩa "ngân khố lớn, tích lũy của cải nhiều".

Cách chăm sóc bình vôi rất đơn giản. Bạn chỉ cần giữ cây cảnh trong một môi trường ấm áp. Nhiệt độ vào mùa đông cần phải trên 15 độ và không cần tưới quá nhiều nước để tránh bị thối rễ.

Cây cảnh này không thích ánh nắng gay gắt nên đặt trong phòng khách rất phù hợp.

bạn không muốn tiếp xúc với ánh nắng gắt nên đặt ở phòng khách cũng rất tốt. Sau khi kéo nó, bạn cũng có thể tạo ra một bức tường rùa núi.

4. Cây cảnh: Ngô đồng cảnh - Hạnh phúc, cát tường, giàu có và danh dự.

Cây ngô đồng cảnh (Atropha podagrica Hook. f.) còn có nhiều tên gọi khác nhau như san lục bình, dầu lai có củ, dầu lai sen... Cây cảnh này cũng có cái bụng của Phật Di lặc nên rất được mọ người ưa thích.

Cây cảnh này nở hoa liên tục, hoa có màu đỏ như san hô. Khi đặt trong phòng khách, cây cảnh này nhìn hoành tráng, nổi bật và đậm chất lễ hội.

Về phong thủy, vì "bụng" to và hoa có màu sắc rực rỡ nên ngô đồng cảnh này mang lại niềm vui, sự tốt lành và sự giàu có. Vì bụng to và hoa có màu sắc rực rỡ.

Cây cảnh này ưa ánh nắng ấm áp nên thích hợp đặt ở nơi có nhiều ánh nắng trong phòng khách. Ánh sáng nên chiếu vào khoảng sáu giờ một ngày, nếu quá ít ánh sáng mặt trời sẽ khiến cây khó phát triển.

5. Cây cảnh: Cau sâm banh - trừ tà, đuổi xui xẻo, mang lại may mắn, bình yên

Cau sâm banh (Hyophorbe lagenicaulis) có hình dáng đặc biệt, gốc phình lớn, thon dần lên phía ngọn rồi xòe ra những chiếc lá cau xanh tươi, tựa như cái chai nên tên tiếng Anh của nó là Bottle Palm (cọ chai).

Còn ở Việt Nam, mọi người thấy nó giống hình dáng chai rượu sâm banh (champagne) rồi đặt tên cho nó là cau sâm banh.

Cây thân cột đơn độc, gốc phình rộng, mập, nổi rõ các vòng sát nhau do sẹo lá rụng, đỉnh thân thót lại mang lá kép lông chim lớn, dài 1 – 2 m, cuống và gân chính lớn thường cong. Tốc độ sinh trưởng chậm. Cây ưa sáng, nhu cầu nước trung bình.

Trong phong thủy, cau sâm banh được coi là một loại cây có khả năng trừ tà, xua đuổi những điều xui rủi, mang lại may mắn, bình yên cho gia chủ. Vì vậy cây cảnh thường được trồng trước nhà.

Loại cây cảnh này khi còn nhỏ cần bóng mát, nhưng khi trưởng thành thì lại rất ưa ánh sáng. Người ta thường có xu hướng trồng cây cau sâm banh ngoài trời.

Nếu bạn muốn trồng cây trong không gian khép kín thì nên đặt cây ở nơi có nhiều ánh sáng, hoặc có thể đưa cây ra ngoài hàng tuần để chúng hấp thụ ánh sáng ít nhất 3 tiếng/1 tuần.

6. Cây cảnh: Lan bình rượu - chiêu tài, hút lộc, mang may mắn và giúp gia chủ thăng chức



Lan bình rượu (Beaucarnea recurvata) là một cây cảnh thuộc họ thùa. Các nhánh bên dưới của nó rất phình ra và trông giống như bụng bia. Vì vậy, mọi người đặt tên cho nó là lan bình rượu.

Lan bình rượu còn có một đặc điểm nữa, đó là lá của nó rất xum xuê và mảnh mai. Khi lớn lên, chúng cụp xuống, một số có thể dài hơn một mét và rủ xuống đất, giống như mái tóc dài bồng bềnh của mỹ nữ, rất lãng mạn.

Danh tiếng của lan bình rượu có tốt, có xấu. Có người cho rằng nó rất đẹp, có người lại thấy rất xấu vì cái bụng bự sần sùi, không ăn nhập gì với tán lá mảnh mai phía trên.

Cây cảnh này trồng ngoài trời rất to lớn

Những chiếc lá có màu xanh ngọc lục bảo rất đẹp, nhìn cũng có vẻ tao nhã, nhưng nhìn tổng thể, nó là một chai rượu xấu xí với một vài chiếc lá xanh ngọc và tao nhã cắm bên trên, trông không đẹp mắt.

Tuy nhiên, cây cảnh này lại là loài cây mà nhiều nhà giàu giữ trong nhà và được đặt ở những vị trí quan trọng.

Về ý nghĩa phong thủy, cây cảnh lan bình rượu có ý nghĩa mang lại phú quý, chiêu tài, hút lộc, mang may mắn và giúp gia chủ thăng chức. Cây cảnh lan bình rượu được biết đến là loại cây có khả năng giúp gia chủ thăng tiến trong sự nghiệp, công danh.

Đồng thời cây cảnh này cũng giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, quyết đoán và mạnh mẽ hơn, nắm bắt được nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền và thăng tiến. Nó còn là biểu tượng của sự tự do. Đó là lý do mà nhà giàu thích trồng chúng.

Cây cảnh này không thích ánh sáng trực tiếp nên bạn phải đặt ở vị trí ít nắng trong phòng khách. Thân cây phình lớn chứa nước nên bạn hạn chế tưới nước cho cây cảnh. Trong trường hợp bình thường thì cứ 2-3 tháng mới phải tưới một lần.

