Tết Thanh minh đặc biệt của chàng rể Tây sau 5 năm lấy vợ Việt Nam

Sáng ngày 9/4, nhân dịp Tết Thanh minh, anh Bjorn Wilke (27 tuổi, Quốc tịch Đức) cùng gia đình nhà vợ có mặt tại Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên, TP Hòa Bình chuẩn bị các lễ vật, dọn dẹp phần mộ của người thân, thắp nén hương thơm tỏ lòng thành kính với những người đã khuất trong dịp Tết Thanh minh.



Với anh Bjorn Wilke thì đây là năm đầu tiên sau 5 năm lập gia đình anh mới có dịp cùng người thân bên gia đình vợ trải nghiệm Tết Thanh minh.

Nhiều gia đình lên Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên, Hoà Bình dâng hương tưởng nhớ gia tiên dịp Tết Thanh minh. Ảnh: Gia Khiêm

"Đây là một trải nghiệm độc đáo cho tôi thấy được sự kết nối tình cảm các thành viên trong gia đình. Tất nhiên tôi rất muốn tham gia những ngày lễ như thế này hơn nữa để hiểu rõ hơn văn hoá của Việt Nam. Ở Việt Nam phong tục gia đình rất cao quý, luôn hướng con cháu biết đạo hiếu với ông bà, tổ tiên", Bjorn Wilke chia sẻ với PV Dân Việt.

Dâng hương tổ tiên gia đình nhà vợ nhân dịp Tết Thanh minh, anh Bjorn Wilke cho hay, đây là kỷ niệm đáng nhớ và thấy được sự kết nối tình cảm các thành viên trong gia đình. Ảnh: Gia Khiêm

Hướng dẫn cháu rể thắp hương vái lạy tổ tiên, ông Dương Đức Minh (71 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, mỗi dịp lễ Tết các thành viên trong gia đình đều tề tựu về bên khuôn viên phần mộ gia tiên, ai nấy đều bồi hồi, xúc động.

Theo ông Minh phong tục của người Việt khi Tết Thanh minh nhớ về những người đã sinh ra mình con cháu tập hợp về đây dọn dẹp phần mộ của người thân, thắp nén hương thơm tỏ lòng thành kính với những người đã khuất trong dịp Tết thanh minh.

Ông Dương Đức Minh cùng cháu rể và con cháu dâng hương tưởng nhớ tổ tiên. Ảnh: Gia Khiêm

Thanh minh là tiết thứ 5 trong 24 tiết khí hàng năm. Tiết Thanh minh đến sau ngày Lập xuân 60 ngày, sau ngày Đông chí 105 ngày. Ngày đầu tiên của tiết này được gọi là Tết Thanh minh. Tết Thanh minh 2023 nhằm vào thứ Tư ngày 5/4 Dương lịch.

Gọi Thanh minh trong tiết trời xuân bởi dịp này tiết mưa xuân thường ẩm nồm khiến cỏ cây mọc nhanh, xanh tốt, mộ phần cũng vì thế mà rậm rạp hơn. Người dân đi tảo mộ sẽ dọn dẹp, phát quang xung quanh mộ phần và làm cỏ sạch sẽ. Khi những cơn mưa qua làm đất trôi nhiều khiến mộ phần xơ xác người ta đi tảo mộ là để đắp thêm đất cho mộ.

Đây là dịp các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau. Ảnh: Gia Khiêm

Mọi người chuẩn bị lễ vật, dọn dẹp phần mộ của người thân, thắp nén hương thơm tỏ lòng thành kính với những người đã khuất trong dịp Tết Thanh minh. Ảnh: Gia Khiêm

Tết Thanh minh là Tết tảo mộ nhưng lại mang không khí vui tươi. Theo truyền thống, đại gia đình đầy đủ các thành viên sẽ cùng ra mộ viếng thăm người thân đã khuất của mình. Với tâm trạng vui vẻ, mọi người đều có thể cười đùa xung quanh mộ.

"Ngày Tết Thanh minh không có chỗ cho sự u buồn hay đau xót, mà tất cả mọi người đều cùng tri ân, tưởng nhớ người đã khuất với thái độ kính cẩn, mong cho người đã khuất an nghỉ thanh thản và người còn sống lạc quan hướng tới tương lai phía trước.

Các con cháu trong gia đình cũng thường kể lại những câu chuyện, những kỷ niệm về người thân đã khuất của mình. Trẻ nhỏ được theo người lớn ra nghĩa trang thăm mộ tổ tiên, nhắc nhở con cháu, để con cháu biết về nguồn gốc của mình. Và rồi, cả nhà cùng ăn bữa cơm gia đình ấm cúng", ông Minh bày tỏ.

Bà Thái An thương nhớ người cháu ngoại của mình mất cách đây không lâu do Covid-19. Ảnh: Gia Khiêm

Những ngọn nến được bà Thái An chuẩn bị làm lễ cho cháu. Ảnh: Gia Khiêm

Cùng người thân lên Hoà Bình làm lễ Thanh minh cho người cháu mất, bà Phạm Thị Thái An ở phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội không khỏi bùi ngùi thương nhớ.

Bà An kể, hôm nay cũng vừa đúng ngày sinh nhật cháu gái của mình. Bé rời cõi tạm khi vừa 7 tháng tuổi do Covid-19. "Cháu đáng yêu lắm nhưng không được ở lại với gia đình nữa. Gia đình tôi luôn mong cháu an nghỉ và thầm nguyện cầu cho cháu nơi cõi vĩnh hằng", bà An xúc động.

Gia đình ông Trần Anh Tuấn dâng hương tổ tiên ngày Tết Thanh minh. Ảnh: Gia Khiêm

Dịp này, gia đình ông Trần Anh Tuấn (54 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) cũng đưa con cháu lên khuôn viên phần mộ của gia đình để làm lễ Tết Thanh minh người cha mới mất cách đây hơn 100 ngày. "Các con cháu lên mong ông phù hộ cho gia đình phù hộ sức khoẻ, bình an", ông Tuấn nói.

Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, Trụ trì của Kim Sơn Lạc Hồng chia sẻ, Tết Thanh minh không chỉ diễn ra trong 1 ngày mà diễn ra trong vòng 15 ngày. Đây là dịp mà các thế hệ đều mong muốn được quây quần bên nhau. Quan trọng nhất, qua đó, các thế hệ trẻ biết công ơn của tổ tiên, ông bà, cha mẹ.

Khi đi tảo mộ ngày Tết Thanh minh, các gia đình cần sắm sửa lễ vật chu đáo, nhưng quan trọng hơn cả là thành tâm. Có thể dâng lễ chay hoặc lễ mặn tùy từng gia đình.

Các lễ vật gồm có: Hương, đèn, chè, quả, rượu, nước trong, trầu cau và tiền vàng. Lễ chay gồm: Xôi chè, oản chuối, bánh trái, chai nước, gạo muối. Tùy theo phong tục địa phương mà có điều chỉnh phù hợp, nhưng nhà chùa khuyên người dân tránh dâng cúng những đồ sát sinh trong Tết Thanh minh.