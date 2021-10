TH chia sẻ với hàng ngàn trẻ em và gia đình khó khăn từ vùng dịch phía Nam trở về Nghệ An

Ông Võ Đức Việt - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm sữa TH và đại diện Ngân hàng NNPTNT Chi nhánh Nam Nghệ An trao hỗ trợ cho trẻ em tỉnh Nghệ An cùng cha mẹ trở về quê từ các tỉnh phía Nam phòng, tránh dịch Covid-19. Ảnh: Báo Nghệ An.