Thách đấu đệ tử Từ Hiểu Đông, đại võ sư Trung Quốc... no đòn

Cuối tháng 3 năm ngoái, một người tự xưng là đại võ sư võ cổ truyền cùng vài người bạn của mình tới tận lò võ của Từ Hiểu Đông để thách đấu. Tuy vậy, võ sĩ họ từ đã từ chối thượng đài mà nhường cơ hội cho đệ tử của mình.

Tưởng rằng vị đại võ sư võ cổ truyền có thể làm nên chuyện, thế nhưng ông đã bị hạ đo ván chỉ sau 40 giây. Theo clip ghi lại, đại võ sư võ cổ truyền đeo găng tay đỏ vừa vụng về, vừa chậm chạp và quan trọng, ông có vẻ không có kỹ năng phòng thủ. Đệ tử của Từ Hiểu Đông thi đấu như dạo chơi nhưng vẫn dễ dàng đấm túi bụi vào mặt "kẻ thách đấu".

Võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông. Ảnh: Sohu.

Không chỉ thất bại, vị đại võ sư võ cổ truyền Trung Quốc kể trên còn làm trò cười cho cư dân mạng. Không ít bình luận cho rằng, ông ta càng làm xấu đi hình ảnh võ cổ truyền Trung Quốc vốn bị đặt dấu hỏi về khả năng thực chiến trong nhiều năm trở lại đây, đặc biệt kể từ khi Từ Hiểu Đông liên tục có những chiến thắng chóng vách trước các võ sư Thái Cực Quyền hay Vịnh Xuân Quyền...

Từ Hiểu Đông bắt đầu nổi tiếng trên mọi mặt báo quốc tế sau trận đánh bại cao thủ Thái Cực Quyền Ngụy Lôi trong 10 giây. Mọi chuyện càng trở nên đáng chú ý hơn khi Từ Hiểu Đông lên tiếng nói võ cổ truyền Trung Quốc đã lỗi thời trước môn võ tự do MMA. Không dừng lại ở đó, bắt đầu từ trận thắng này, Từ Hiểu Đông đã lên tiếng thách đấu mọi cao thủ.

Đối thủ võ cổ truyền tiếp theo mà Từ Hiểu Đông thách đấu chính là Đinh Hạo. Đinh Hạo là đệ tử đời thứ 4 của Diệp Vấn. Tuy nhiên, Từ Hiểu Đông chỉ mất hơn 1 phút để hạ gục Đinh Hạo bằng những đòn đánh của MMA. Sau khi hạ Đinh Hạo, Từ Hiển Đông thách đấu Điền Dã – một người có số má trong làng võ thuật cổ truyền Trung Hoa. Khác với những lần trước đó, cuộc tỷ thí này diễn ra trên võ đài và được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh online. Từ Hiểu Đông nhập cuộc thăm dò và sau 2 phút, võ sĩ này đã tung đòn liên tiếp khiến Điền Dã đổ máu trên gương mặt.

Tới tháng 5/2019, Từ Hiểu Đông so tài với Lã Cương. Ngay khi trận chiến bắt đầu, võ sĩ MMA chủ động lao tới và tung ra những cú đấm liên hoàn vào đầu cao thủ phái Vịnh Xuân. Để đảm bảo sự an toàn tính mạng cho Lã Cương, trọng tài phải can thiệp và dừng cuộc chơi bằng chiến thắng knock-out cho Hiểu Đông sau 47 giây. Lã Cương bị đấm gãy mũi và nhập viện sau đó. Hôm đầu tháng vừa qua, Từ Hiểu Đông tiếp tục khiến võ cổ truyền Trung Quốc bẽ mặt khi đánh bại đối thủ thách đấu là võ sư kungfu Trần Dũng…

Thách đấu đệ từ Từ Hiểu Đông, đại võ sư Trung Quốc... no đòn. Clip: Khỏe và Đẹp.