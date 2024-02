Thái Bình: Dừng hoạt động vĩnh viễn quán lấy nước mía thừa bán lại cho khách ở Đền Trần

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin kèm đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bán nước mía lấy nước thừa của khách trước để bán lại cho khách sau. Sự việc được ghi lại ở Đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.



Trong đoạn clip, chủ quán nước sau khi dọn những ly nước mía đã để lại chứ không đổ đi phần nước thừa. Khi có khách mới đến mua nước mía, người này lấy ly nước cũ san đều ra các cốc sau đó rót thêm nước mới vào bán lại cho khách. Thậm chí, ống hút cũng được tận dụng bằng cách rửa lại, chứ không thay mới.

Hình ảnh quán nước mía rót lại nước thừa bán cho khách lan truyền trên mạng. Ảnh chụp màn hình

Thông tin kèm clip được tăng tải đã khiến cư dân mạng vô cùng bất bình: "Mất vệ sinh, thất đức quá", "Từ giờ không dám uống nước mía nữa"…

Trước thông tin trên, chiều 16/2, trao đổi với PV Dân Việt, đại uý Bùi Trung Thành, Trưởng Công an xã Tiến Đức cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin ngay lập tức trong sáng cùng ngày đơn vị đã cử cán bộ trực tiếp xuống làm việc với chủ quán nước.

Công an thu dọn quán nước mía tại khu vực Đền Trần (Thái Bình). Ảnh Page Hưng Hà.

Quán nước mía gây xôn xao mạng xã hội bị tạm dừng hoạt động. Ảnh Page Hưng Hà.

"Làm việc với công an người này không thừa nhận hành vi rót lại nước mía thừa bán cho khách nhưng hình ảnh từ clip quá rõ ràng. Không thể chấp nhận được hành vi kinh doanh như vậy. Hiện công an đã thu giữ các vật dụng bán hàng, dừng hoạt động vĩnh viễn quán nước mía trên. Đây cũng là bài học cho các hộ kinh doanh khác. Bên cạnh đó, chúng tôi nhắc nhở những quán hàng khác tại khu vực Đền Trần phải tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm", đại uý Thành chia sẻ.

Trưởng Công an xã Tiến Đức cũng nhấn mạnh, tại Đền Trần có hơn 200 hàng quán đang hoạt động công an sẽ chấn chỉnh để làm gương cho các quán khác, không để tình trạng như vậy tái diễn.

Lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình diễn ra từ ngày 22 đến 27/2/2024 (tức từ 13 đến 18 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Tại đây, Ban Tổ chức sẽ tổ chức nhiều hoạt động truyền thống để tưởng nhớ công đức của các vị vua triều Trần. Hằng năm, lễ hội ghi nhận rất đông du khách tới tham quan, tưởng niệm, đi lễ cầu lộc đầu xuân.