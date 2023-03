Thái Lan: Bảo tháp nổi lên giữa sông Mekong

Một bảo tháp Phật giáo được cho là hơn 700 năm tuổi đã nổi lên từ sông Mekong, nằm giữa Lào và đông bắc Thái Lan.

Các phật tử đang đổ xô đến tỉnh Nong Khai ở Isaan để chiêm ngưỡng kiến trúc thiêng liêng, công trình nổi lên khi mực nước sông giảm mạnh khi Thái Lan bước vào mùa hè.

Phra That Lah Nong – còn được gọi là Phra That Nong Khai hoặc Phra That Khlang Nam ("Chùa ở dưới nước") – được xây dựng bên bờ sông Mekong hơn 700 năm trước nhưng đã bị chìm xuống nước cách đây 175 năm.

Thái Lan: Du khách đổ xô ngắm Bảo tháp nổi lên giữa sông Mekong

Bảo tháp chỉ thỉnh thoảng nổi lên khi mực nước sông giảm sâu. (Ảnh: IT).

Theo một biên niên sử cũ, "Phra That Nong Khai rơi xuống sông Mekong vào ngày mồng chín tháng chín âm lịch năm 1847". Bảo tháp hầu như bị ngập trong nước trong 175 năm, chỉ thỉnh thoảng nổi lên khi mực nước giảm nghiêm trọng.

Một số người cố gắng tìm cách chiêm ngưỡng ngôi chùa từ bờ sông. Những người khác chọn đi thuyền để quan sát kỹ hơn, nhưng những người lái thuyền phải đặc biệt cẩn thận vì mực nước sông nông tới 0,91 mét ở một số nơi.

Theo truyền thuyết Urangkhathat (Phra That Phanom), bảo tháp cất giữ xá lợi xương 9 bàn chân của Đức Phật. Khảo sát khảo cổ học dưới nước cho thấy bảo tháp rộng 17,2 mét, cao 28,5 mét và bị vỡ thành ba mảnh.

Bảo tháp được cư dân Nong Khai tôn kính đến mức làm ra một phiên bản sao chép đã được xây dựng trên đất ở quận Mueang, được cho là chứa các di tích Phật giáo từ bảo tháp gốc, nơi cư dân tổ chức các nghi lễ truyền thống vài lần mỗi năm.

MGR Online cho biết có ba chiếc thuyền phục vụ khách du lịch với giá chỉ khoảng 20 baht mỗi hành khách.