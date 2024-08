Ngày 21/8, giới chức y tế Thái Lan đã phát hiện một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ (mpox) ở một du khách người châu Âu, đến Thái Lan từ châu Phi. Đây có thể là ca nhiễm Biến thể 1b đầu tiên được ghi nhận tại quốc gia Đông Nam Á này, làm dấy lên lo ngại về khả năng lan rộng của biến thể nguy hiểm này.

Theo ông Thongchai Keeratihattayakorn, Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh (DDC) Thái Lan, bệnh nhân là công dân châu Âu và đã được cách ly tại bệnh viện ngay sau khi có dấu hiệu mắc bệnh. Hiện các chuyên gia y tế đang tiến hành xét nghiệm để xác nhận chủng virus mà bệnh nhân nhiễm phải. Dù kết quả chính thức sẽ có trong vòng hai ngày tới, nhưng giới y tế tin rằng đây là trường hợp nhiễm Biến thể 1b của virus gây bệnh mpox, một biến thể đã gây lo ngại toàn cầu về mức độ lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong cao.

Thái Lan: Phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ biến thể mới đầu tiên

Giới chức y tế Thái Lan đã phát hiện một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ (mpox) ở một du khách người châu Âu, đến Thái Lan từ châu Phi. Ảnh minh họa: Reuters.

Biến thể 1b của virus mpox, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đang là nguyên nhân chính gây ra các đợt bùng phát dịch bệnh ở nhiều quốc gia châu Phi. Từ tháng 7 vừa qua, Cộng hòa Dân chủ Congo, Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số ca nhiễm và tử vong do biến thể này. Điều này đã buộc WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu (PHEIC) vào ngày 14/8. Đây là mức cảnh báo cao nhất của WHO đối với một dịch bệnh và được đưa ra khi Biến thể 1b bắt đầu lan rộng ra ngoài biên giới của Congo, gây ra nguy cơ bùng phát toàn cầu.

Mpox là một bệnh truyền nhiễm có thể lây từ người sang người qua tiếp xúc vật lý. Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng giống như cúm và các vết loét có mủ trên da. Mặc dù hầu hết các trường hợp mắc mpox đều ở thể nhẹ, nhưng biến thể 1b của virus này lại có thể gây tử vong hoặc dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt đối với trẻ em, phụ nữ mang thai và những người có hệ miễn dịch suy yếu như bệnh nhân HIV.

Theo số liệu của WHO, tỷ lệ tử vong do Biến thể 1b hiện ở mức 3,6% tổng số các trường hợp mắc bệnh, một con số đáng lo ngại đối với cộng đồng y tế toàn cầu. Thụy Điển là quốc gia đầu tiên ngoài châu Phi phát hiện Biến thể 1b, và kể từ đó, số ca nhiễm liên quan đến biến thể này đã tăng vọt, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lan rộng ra toàn cầu.

Việc phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ ở Thái Lan không chỉ là một dấu hiệu cảnh báo cho quốc gia này mà còn là lời nhắc nhở cho toàn thế giới về sự nguy hiểm của dịch bệnh này. Cộng đồng y tế quốc tế đang cần có những biện pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả để ngăn chặn sự lây lan của Biến thể 1b, đồng thời tăng cường nhận thức về nguy cơ của dịch bệnh này đối với các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Trong bối cảnh đó, việc Thái Lan phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ trong thời gian này cho thấy tầm quan trọng của các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại các điểm đến du lịch và sự cần thiết của việc hợp tác quốc tế trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Những quốc gia có khách du lịch đến từ các vùng dịch cần tăng cường kiểm tra y tế và cách ly kịp thời các trường hợp nghi nhiễm để bảo vệ cộng đồng.