Tai nạn thương tâm xảy ra chiều tối 29/6 tại Phuket, với du khách trẻ Joshua James Connell. (Video: Daily Mail)

15 giây định mệnh với du khách Australia 19 tuổi tại "thiên đường du lịch" Patong, Phuket, Thái Lan

Joshua James Connell, 19 tuổi, đến từ Canberra cùng một người bạn du lịch Thái Lan, vừa tới Paripas Patong Resort nằm trên đường Rat Uthit 200 Year ở "thiên đường du lịch" Patong, phía tây Phuket ngày 28/6.

Tai nạn thương tâm xảy ra chiều tối 29/6. Đoạn phim camera an ninh ghi lại cảnh Connell mặc quần bơi, trèo lên bức tường hẹp cạnh bể bơi trên sân thượng khách sạn của Paripas Patong Resort vào lúc khoảng 5 giờ 43 phút chiều. Sau đó Connell nhón chân và dang 2 tay ra để giữ thăng bằng đi trên bức tường, nhưng anh đã trượt ngã sau 15 giây và rơi từ độ cao khoảng 15m qua 6 tầng lầu xuống mái căn bếp của một quán cà phê liền kề bên dưới.

Hình ảnh ghi lại qua camera an ninh cho thấy du khách Joshua James Connell, 19 tuổi, đến từ Canberra, trèo lên và đi trên bức tường hàng rào hẹp của bể bơi trên sân thượng khách sạn ở Paripas Patong Resort. (Ảnh: ViralPress)

Các nhân viên dịch vụ cấp cứu chuyển nạn nhân Joshua James Connell từ mái căn bếp quán cà phê nơi anh rơi xuống, tới bệnh viện. (Ảnh: ViralPress)

Các nhân viên của quán cà phê khi đó đang chuẩn bị phục vụ khách ca tối, bỗng giật mình nghe thấy tiếng động lớn trên mái căn bếp. Chạy ra ngoài quan sát, họ phát hiện một người nước ngoài nằm bất tỉnh trên mái đã bị vỡ một số ngói vì cú rơi quá mạnh.

Cảnh sát địa phương cho biết Connell được đưa tới bệnh việc vào khoảng 5 giờ 50 phút chiều theo giờ địa phương, nhưng được thông báo là đã tử vong do những vết thương quá nặng.

Người dân và khách tới quán cà phê bên dưới khách sạn của Paripas Patong Resort, bàng hoàng trước vụ tai nạn xảy ra với du khách Joshua James Connell. (Ảnh: ViralPress)



Patong là khu vực sôi động nhất của Phuket, với cuộc sống về đêm (khu mại dâm) nhộn nhịp suốt 24/24 giờ. Patong được mệnh danh là "thiên đường du lịch", với chỉ riêng bãi biển Patong mỗi năm đã đón hàng triệu du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tai nạn với du khách "Tây ba lô" sau đêm tiệc tùng tại Patong, Phuket, Thái Lan

Mới tháng trước vừa xảy ra vụ tai nạn với một du khách "Tây ba lô" cũng người Australia là Billy James Simmons, 22 tuổi, đến từ Thủ phủ Brisbane của bang Queensland.

Thi thể Billy James Simmons được nhân viên bảo vệ khách sạn phát hiện vào khoảng 10 giờ tối 16/5, trên lối đi bên dưới căn phòng lưu trú của anh ta ở tầng 11, tại Royal Paradise Hotel & Spa nằm trên bãi biển Patong.

Royal Paradise Hotel & Spa ở bãi biển Patong - nơi xảy ra vụ tai nạn tối 16/5 với du khách "Tây ba lô" Billy James Simmons. (Ảnh: Google Street View)

Cảnh sát địa phương cho biết, trước đó họ đã phải đưa Simmons trở lại khách sạn sau đêm tiệc tùng nhậu nhẹt tràn cung mây ở khu phố đêm khét tiếng Patong. Các nhân viên điều tra và giám định tiết lộ, có những gói Viagra chưa mở cùng 2 chưa rượu uống dở được tìm thấy trong phòng khách sạn của Simmons.

Cảnh sát địa phương điều tra nguyên nhân tử vong của du khách "Tây ba lô" Billy James Simmons. (Ảnh: DM)

Họ tin rằng Simmons đã sử dụng thuốc kích dục. Đồng thời những người từng tiếp xúc với Simmons trong thời gian du khách "Tây ba lô" này lưu lại tại đây cho biết, Simmons thường được nhìn thấy trong dáng vẻ say xỉn. Bởi thế người ta tin rằng Billy James Simmons do say rượu, đã ngã từ ban công phòng mình xuống đất.

Những vụ người nước ngoài tử vong do ngã từ ban công các tòa nhà cao tầng xuống đã từng xảy ra, bởi một trong những lý do được cho là lan can bảo vệ thường chỉ cao từ 70-80cm, thấp so với chiều cao của hầu hết du khách phương Tây.