Thái Nguyên: Tông vào lan can đường, xe chở trâu lật nhào

Theo đó, xe ô tô tải mang BKS 37C.33677 chở trâu đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Khi đến địa phận cầu chui dân sinh gần khu vực Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Thái Nguyên, xe ô tô bất ngờ gặp sự cố, tông vào lan can đường rồi lật nhào, lao xuống vệ đường.

Theo quan sát của PV, vụ tai nạn khiến 3 con trâu chết tại chỗ, 2 con trâu bị thương nặng, 10 con trâu bị thất lạc do hoảng loạn. Bên cạnh đó, xe ô tô bị hư hỏng nặng, một đoạn lan can khoảng 30m bị húc tung. Rất may không có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 con trâu chết tại chỗ, 2 con bị thương nặng

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Đồng thời, người dân quanh khu vực cũng tập trung hỗ trợ và giúp đỡ tài xế, tìm kiếm những con trâu bị thất lạc.

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn.