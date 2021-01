Thảm án con chém cha mẹ tử vong, em trai nguy kịch ở Lai Châu: Thông tin buồn về nghi phạm

Chiều 17/1, Công an tỉnh Lai Châu cung cấp thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ thảm án xảy ta tại bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, khoảng 0h27 ngày 16/1, Lường Văn Sáu (28 tuổi) dùng dao đâm, chém liên tiếp khiến cha mẹ ruột là ông Lường Văn Ph., bà Vàng Thị S. tử vong, người em trai là Lường Văn H. trọng thương.

Sau khi gây án với bố mẹ và em trai, Sáu đi vào nhà dùng dao cứa cổ mình tự sát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Công an huyện Than Uyên cùng các đơn vị chức năng khẩn trương bố trí lực lượng xuống ngay hiện trường để giải quyết vụ việc.

Đến 1h00 cùng ngày, công an đã khống chế, bắt giữ Lường Văn Sáu đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Than Uyên, nhưng do vết thương quá nặng đối tượng đã tử vong 3 giờ sau đó.

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đối tượng Sáu là người mải chơi không chịu lao động. Trong suốt hơn 2 năm qua gã thanh niên chỉ quanh quẩn ở nhà chơi game và điện thoại.

Bước đầu xác định, lúc sát hại các nạn nhân, đối tượng có biểu hiện thần kinh không ổn định. Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.



Căn nhà nơi xảy ra vụ thảm sát.

Một người dân xã Mường Cang (sống sát hiện trường) cho biết, vợ chồng ông Lường Văn Ph., bà Vàng Thị S. là người dân tộc Thái, họ sinh được tất cả 6 người con trai, Sáu là con thứ 2. Vì hoàn cảnh gia đình thuộc diện nghèo trong xã nên các con không được học hành đến nơi đến chốn.

Đến tuổi trưởng thành, những người con phần ở lại quê nhà, phần đi ra ngoài bươn chải làm thuê kiếm sống.

"Các con của vợ chồng ông Ph. có 4 người đã lập gia đình rồi, còn 2 người thì chưa, trong đó có Sáu. Ông Ph. mắc nhiều bệnh tật, mới đây gia đình phải bán hết tài sản, trâu bò để lấy tiền đi bệnh viện chữa trị. Ông Ph. mới về nhà được khoảng vài tháng, con trai lại gây họa... Cuộc sống của vợ chồng ông ấy khổ lắm, không sung sướng gì đâu", nhân chứng nói.

Đến cuối ngày 17/1, người thân, nhân dân trong bản Co Phày và chính quyền xã Mường Cang vẫn đang lo hậu sự cho cặp vợ chồng xấu số và đứa con nghịch tử gây ra thảm án.

Lường Văn H., người em út bị Lường Văn Sáu chém trọng thương hiện vẫn đang phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo lời người thân trong gia đình, vài ngày gần đây, đối tượng Sáu có nhiều biểu hiện thần kinh không ổn định, lời nói và sinh hoạt bất thường.



Được biết, trước thời điểm gây án vài phút, Lường Văn Sáu không ngủ mà lấy quần áo đặt lên bếp ga bật lửa đốt. Hành động đó được mẹ ruột - bà Vàng Thị S. phát hiện và can ngăn nhưng đối tượng liền dùng dao đâm, chém nhiều nhát tử vong khiến bà S. tử vong tại chỗ. Tiếp đến, Sáu dùng dao đâm cha tử vong và truy sát em trai.