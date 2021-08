Thăm chốn bồng lai trên những đỉnh thiêng của Việt Nam

"Nóc nhà Đông Dương" Fansipan



Với độ cao 3143m so với mặt nước biển, Fansipan không chỉ là ngọn núi cao nhất Việt Nam, mà còn là "nóc nhà" của cả ba nước Đông Dương. Ngọn núi huyền tích này mang trong mình bao bí ẩn lạ lùng, được nhiều nhà nghiên cứu phong thủy đồng tình rằng đây là một trong những điểm mốc của đường đại kinh mạch khởi phát từ nóc nhà Thế giới đến tận Vịnh Mindanao Phillippines, là điểm linh thông giữa đất và trời, hội tụ trong mình đầy đủ tinh hoa, linh khí.

Năm 2018, cùng với hệ thống cáp treo 3 dây hiện đại nhất thế giới, tập đoàn Sun Group đã kiến tạo trên đỉnh Fansipan một quần thể tâm linh bao gồm 12 công trình, mang hồn cốt của những ngôi chùa Việt cổ Bắc Bộ thế kỷ XV-XVI. Trong đó, công trình đặc biệt nhất phải kể đến Đại tượng Phật A Di Đà cao 21,5m, được tạo tác từ hàng chục ngàn tấm đồng mỏng, ốp bằng kỹ thuật đặc biệt trên một khung thép có thể tích 1000m3, hiện đang giữ kỷ lục "Tượng Phật A Di Đà bằng đồng ở độ cao cao nhất Châu Á".

Sự xuất hiện của quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan đã biến nơi đây từ một ngọn núi huyền tích trở thành chốn thiền môn thanh tịnh, nơi du khách và Phật tử lạc bước trong miền tâm linh màu nhiệm, gạt bỏ muộn phiền để thành tâm hướng thiện.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Trung Ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam cũng đã từng nhận định: "Fansipan - ngọn núi cao nhất trong ngàn vạn ngọn núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn hùng vỹ, đại huyệt mạch của quốc gia, suối nguồn linh khí… Quần thể văn hóa tâm linh, trong đó có hệ thống các chùa như Bảo An Thiền Tự, Bích Vân Thiền Tự, Kim Sơn Bảo Thắng Tự, Đại Phật Tượng A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát… đã làm tôn thêm cõi tâm linh màu nhiệm của Fansipan hùng vỹ… tiếp tục khơi dậy nguồn tâm linh dồi dào, đem đến sự an lạc cho tất cả mọi người và sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của Lào Cai".

Núi Bà Đen

Núi Bà Đen, xưa kia gọi là núi Một, là ngọn núi cao nhất phía Nam với độ cao 986m. Núi Bà Đen cũng nổi tiếng là một điểm đến tâm linh linh thiêng của vùng đất thánh Tây Ninh, với những điển tích và câu chuyện kỳ bí gắn liền với Bà Đen, người được vua Gia Long phong thánh hiệu "Linh Sơn Thánh Mẫu".

Theo truyền thuyết, khi chúa Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn truy đuổi đã chạy đến núi Bà Đen lẩn tránh. Quân lính đói lả, chúa Nguyễn Ánh đã cầu khẩn xin giúp đỡ. Đêm đó, Bà Đen hiển linh trong mộng cảnh của chúa và chỉ cho loại trái cây trên núi có thể cứu đói binh sĩ. Đến năm 1790, chúa Nguyễn Ánh đã đưa binh lính quay lại núi đúc tượng, cất điện thờ.

Đến nay, tại lưng chừng núi, ở độ cao 350m, sau nhiều lần trùng tu, xây mới, trên nền xưa của Linh Sơn Tự hiện diện một hệ thống Chùa Bà có tên gọi là Linh Sơn Tiên Thạch Tự gồm những ngôi chùa và những di tích như Chùa Bà, chùa Hang, Đông Hoàng Chung, chùa Trung, chùa Mới..., vừa thờ Phật vừa thờ Bà Đen. Tại đây, điện thờ Bà mang tín ngưỡng thờ Mẫu, còn ngôi chùa là tín ngưỡng Phật giáo ẩn cư của chi phái Liễu Quán.

Hàng năm, khách hành hương đến viếng chùa, miếu Bà rất đông vào tháng Giêng và vào lễ vía Bà (ngày 5 và 6 tháng Năm âm lịch). Người dân đến cúng bái có thể lên chùa bằng cách leo bộ 1500 bậc đá hoặc qua hệ thống cáp treo hiện đại do tập đoàn Sun Group đầu tư và vận hành. Cùng với hệ thống Chùa Bà, công trình tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn đạt kỷ lục châu Á trên đỉnh núi Bà Đen cũng là điểm đến tâm linh nhiệm màu, mang tới cho du khách chuyến du hành đầy ý nghĩa.

Núi Ngàn Nưa

Cách thành phố Thanh Hóa khoảng 30km, thuộc địa phận huyện Triệu Sơn, toạ lạc một quần thể gồm các ngọn núi lớn nhỏ trùng điệp phân bổ đều khắp trên một diện tích rộng 55 km2, được người dân gọi là Ngàn Nưa. Đỉnh cao nhất của Ngàn Nưa là Am Tiên, có độ cao cách mặt nước biển khoảng hơn 500m. Tại đây vào năm 248, Bà Triệu dấy binh khởi nghĩa đã cho dựng một ngôi chùa công đức lấy tên "Bích Vân Cung Tự", tục gọi là chùa Am Tiên. Sau này, người dân trong vùng để tưởng nhớ công ơn của Vua Bà và các tướng lĩnh, đã lập đền thờ Bà Triệu dưới chân núi Nưa, đồng thời xây dựng, khôi phục di tích Am Tiên trên đỉnh núi.

Trên đỉnh Ngàn Nưa, ngoài Am Tiên là nơi thờ Thánh Mẫu, thờ Phật… còn có nhiều địa điểm kỳ bí như bàn cờ Tiên được lưu truyền là nơi các tiên ông thấy cảnh đẹp thường lui tới thượng cờ, ngồi ngắm núi sông làng mạc, cho đến bây giờ vẫn còn dấu tích được gìn giữ và bảo tồn. Hay chuyện giếng Tiên không bao giờ cạn, ai tới giếng cầu xin nước về uống sẽ gặp được nhiều may mắn…

Đặc biệt, từ cổng di tích Am Tiên đi vào sâu bên trong khoảng hơn 100m là một khoảng đất rộng, được rào chắn kỹ lưỡng, bán kính khoảng 21m. Tương truyền nơi đây chính là một trong những "huyệt đạo thiêng" bậc nhất của Việt Nam, được các nhà phong thủy cho là điểm hội tụ giao hòa của đất và trời.

Hằng năm, cứ đến ngày mùng 9 tháng Giêng, từng dòng người lại đổ về "huyệt đạo" linh thiêng này để khai hội Đền Nưa - Am Tiên và tham gia lễ mở "cổng trời", xin lộc, cầu an. Điểm đến này cũng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử danh lam thắng cảnh cấp quốc gia vào tháng 3/2009.