Thâm hụt ngân sách của Mỹ tăng nhanh

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các số liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 12/4, thâm hụt ngân sách của chính phủ liên bang nước này trong nửa đầu tài khóa 2023 đã đạt mức 1.100 tỷ USD, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái, do chi tiêu cao hơn cho giáo dục, phúc lợi y tế và thanh toán lãi cho các khoản nợ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tính riêng trong tháng 3, mức thâm hụt ngân sách là 378 tỷ USD. Khoản thanh toán lãi cho các khoản nợ tồn đọng trong 6 tháng đầu năm tài chính 2023 đạt tổng cộng 384 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân của mức tăng này là do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát, buộc chính phủ phải trả khoản lãi cao hơn cho người mua trái phiếu kho bạc Mỹ.

Các khoản chi của Bộ Y tế Mỹ cũng tăng lên mức 843 tỷ USD trong nửa đầu năm tài chính 2023, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, các khoản chi của Bộ Giáo dục tăng 76%, lên mức 124 tỷ USD trong nửa đầu năm, một phần là do chi phí liên quan đến chương trình xóa nợ cho vay của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Các khoản thanh toán của Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) để chi trả cho những người gửi tiền tại các ngân hàng SVB và SB cũng đã thêm 29 tỷ USD vào chi tiêu của chính phủ trong tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, các khoản chi phí này được chi trả bởi các khoản thu có nguồn gốc từ các khoản phí do các ngân hàng thành viên FDIC thanh toán./.