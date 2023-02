Tháng 2, CPI tăng 0,45% do giá xăng dầu...

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng 28/2, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2023 tăng 0,45% so với tháng trước. Nguyên nhân chính là giá xăng dầu, giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới...

CPI tháng 2 tăng 0,97% so với tháng 12/2022 và tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 2 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2022; lạm phát cơ bản tăng 5,08%.

So với tháng trước, CPI tháng 02/2023 tăng 0,45% (khu vực thành thị tăng 0,47%; khu vực nông thôn tăng 0,42%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 5 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; 6 nhóm hàng giảm giá.

Cụ thể, nhóm giao thông có mức tăng cao nhất, tăng 2,11% chủ yếu do giá xăng, dầu tăng 5,66% (làm CPI chung tăng 0,2 điểm %) do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng, dầu vào ngày 13/2/2023 và 21/2/2023.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2023 tăng 0,45% so với tháng trước.

Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra, một số nguyên nhân làm giảm CPI trong 2 tháng đầu năm 2023 là: có 6 nhóm hàng hoá và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm nhóm giáo dục giảm 0,57% (làm CPI chung giảm 0,04 điểm %), nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,17% (làm CPI chung giảm 0,05 điểm %), nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,12%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,1%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,08%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,02%.

Cũng trong tháng 2, giá vàng trong nước biến động ngược chiều với giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới giảm khi đồng đô la Mỹ (USD) tăng giá sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Lãi suất USD tăng cao khuyến khích các dòng vốn không đầu tư vào vàng. Tính đến ngày 25/2/2023, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.858,35 USD/ounce, giảm 0,98% so với tháng 01/2023.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 02/2023 tăng 0,92% so với tháng trước; tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 2 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá vàng trong nước tăng 3,1%.

Cùng với đó, đồng đô la Mỹ tháng 02/2023 trên thị trường thế giới tăng sau khi Fed thông báo nâng lãi suất tham chiếu thêm 0,25 điểm phần trăm đưa mức lãi suất lên mức 4,5%-4,75% và chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2023 của Mỹ được công bố. Tính đến ngày 25/02/2023, chỉ số đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 103,41 điểm, tăng 0,49% so với tháng trước.

Trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 23.740 VND/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 02/2023 tăng 0,2% so với tháng trước do nguồn cung bảo đảm; tăng 3,67% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 2 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá đô la Mỹ trong nước tăng 3,42%.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, lạm phát cơ bản tháng 2/2023 tăng 0,25% so với tháng trước, tăng 4,96% so với cùng kỳ năm trước. Trong hai tháng đầu năm 2023, lạm phát cơ bản bình quân tăng 5,08% so với bình quân cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức CPI bình quân chung (tăng 4,6%).