Lực lượng Nga ở Kupyansk. Ảnh Pravda

Nga gần chiếm được Kupyansk, Ukraine không còn năng lượng cho một Bakhmut khác

Lực lượng Vũ trang Nga tiến vào Sinkovka - biên giới cuối cùng trước Kupyansk. Vào ngày 9/8, các đơn vị tấn công của Nga đã cải thiện đáng kể tình hình chiến thuật trong khu vực các khu định cư Sinkovka, Olshany và Novoselovskoye ở quận Kupyansk, Trung tá LPR đã nghỉ hưu Andrey Marochko cho biết.

Theo ông, các lực lượng Nga đã tiến 10 km dọc theo đường tiếp xúc và 3 km tiến sâu vào các tuyến phòng thủ của Ukraine theo hướng Kupyansk.

Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là Lực lượng vũ trang Nga đã tiến vào Sinkovka - khu định cư cuối cùng trước Kupyansk từ phía tây bắc.

Kênh Whisper of the Front Telegram cho biết binh lính Nga tiến vào làng từ ba hướng. Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 101 của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang rút lui.

Các nguồn tin Ukraine xác nhận cuộc tấn công của Nga vào Kupyansk "theo ba hướng". Các lực lượng Nga sẽ phải vượt qua quãng đường dài tới 8 km để đến Kupyansk từ Sinkovka.

Tổng thống Zelensky lo lắng: Không có dự trữ

Nga sắp chọc thủng hàng phòng ngự Ukraine, Tổng thống Zelensky đã tổ chức một cuộc họp với các quan chức quân sự, sau đó người đứng đầu lực lượng mặt đất của Ukraine, Alexander Syrsky, đã đến trụ sở của nhóm gần Kupyansk. Kênh Telegram của Ukraine Military Analytiсs cho biết khu vực phía đông Kupyansk hiện chỉ do các lữ đoàn cơ giới cơ động trấn giữ, trong khi các lữ đoàn phòng thủ đã rút lui.

Các nguồn tin của Nga và Ukraine đều báo cáo rằng Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thả bom lượn KAB-500 và KAB-250 xuống Kupyansk và quận Kupyansky. Đây là điềm báo về một bước đột phá lớn.

Sơ tán ở Kupyansk

Giờ đây, các vụ nổ làm rung chuyển Kupyansk diễn ra thường xuyên. Người ta nói rằng tên lửa đã tấn công khu vực giao lộ, ga giao nhau của đường sắt và tòa nhà của chính quyền thành phố ở Kupyansk.

Chính quyền địa phương đã thông báo sơ tán cư dân địa phương.

Giới quân sự cho rằng Lực lượng Vũ trang Nga sắp chiếm được Kupyansk lần thứ hai. Sau khi quân đội Nga rút lui khỏi thành phố vào mùa hè năm ngoái. Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, sẽ sớm nằm trong tầm ngắm của hệ thống pháo binh và phòng không Nga.

Đồng thời, giới lãnh đạo Ukraine khó có thể ra lệnh rút quân. Kiev sẽ bám lấy Kupyansk ngay từ đầu vì lý do chính trị, tương tự như Bakhmut. Ukraine chiến đấu vì Bakhmut phần lớn vì lý do chính trị, và những lý do đó đã khiến quân đội Ukraine chịu tổn thất lớn. Nga sẽ chỉ lợi dụng nhu cầu của đối phương để tiếp tục bảo vệ Kupyansk kém hiệu quả.

Trên hết, cuộc tấn công của Nga ảnh hưởng đến quân đội Ukraine ở Zaporizhzhia và Bakhmut khi Kiev phải triển khai lại lực lượng dự bị tới Kupyansk. "Do đó, cuộc tấn công của Ukraine có thể bị nghiền nát hoàn toàn", tờ Pravda nhận định.