Thanh Hoá: Lý do di dời khẩn cấp 214 học sinh bán trú

Clip di dời 214 học sinh tại khu ký túc xá của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) do sạt lở đất đá.

Sáng 23/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Ngân Văn Lon, Chủ tịch UBND xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, xã vừa cùng các đơn vị của UBND huyện Mường Lát thực hiện việc di dời khẩn cấp 214 học sinh bán trú của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý tới nơi an toàn do sạt lở đất, uy hiếp đến an toàn của các học sinh.



Chiều 22/9, UBND xã Trung Lý cùng các lực lượng chức năng đã di dời khẩn cấp toàn bộ học sinh đến nơi an toàn.

Cũng theo ông Lon, do những ngày qua, tại Mường Lát có mưa lớn kéo dài nhiều ngày, một khối lượng đất đá đã sạt lở vào khu nhà bán trú học sinh (gồm 15 phòng ký túc xá) của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi đi kiểm tra, nắm bắt được sự việc, xã đã nhanh chóng báo cáo tới UBND huyện Mường Lát và di dời khẩn cấp toàn bộ học sinh đến nơi an toàn.

Sạt lở ở khu ký túc xá của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa).

Ông Nguyễn Duy Thủy, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý cho biết, mưa lũ đã làm sạt lở đất đá vào 3 phòng ở của học sinh tại khu nhà bán trú được xây dựng bằng nhà lắp ghép và đe dọa tới nhiều phòng học khác của nhà trường.

Các em học sinh đang dọn đồ đạc về nơi an toàn.

"Hiện nhà trường có 460 học sinh ở khu ký túc, tuy nhiên do ngày cuối tuần nên chỉ có 214 em ở lại trường. Chúng tôi đang lo sau khi học sinh đi học trở lại, khu ký túc xá của trường sẽ khó đáp ứng được chỗ ăn, ở cho các em", ông Thủy cho biết.

Học sinh di chuyển đồ dùng cá nhân.

Cũng tại huyện Mường Lát, do mưa lớn, tại một số tuyến đường nước suối Xim (xã Mường Chanh) lên cao khiến địa phương này cũng phải di dời khẩn cấp 18 hộ dân tới nơi an toàn.

Hiện học sinh di chuyển về khu nhà 2 tầng của trường để ở tạm.

Do mưa lũ diễn biến phức tạp, huyện Mường Lát đã thông báo cho học sinh toàn huyện nghỉ học ngày 23/9.

Đất đá sạt lở ở khu ký túc của học sinh.