So với những năm trước, năm nay giá hành hoa khá ổn định, cao gần gấp 3 lần so với những năm trước, bà con nông dân ở thủ phủ rau của Nghệ An chưa kịp mừng thì mưa lớn đã khiến nhiều diện tích hoa màu bị ngập lụt. Ảnh: V.H