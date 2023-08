Thanh Hoá: Giương oai, rút súng bắn lên trời thị uy, Thiều Sỹ Hoài bị bắt

Ngày 9/8, thông tin từ Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hoá) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Thiều Sỹ Hoài (SN 1983) ở thôn Triệu Tiền, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".



Theo Công an TP Thanh Hoá, trước đó khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 26/7/2023, Thiều Sỹ Hoài đã đến khu vực hồ Đồng Chiệc, TP Thanh Hóa tìm người giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Thiều Sỹ Hoài tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thanh Hoá: Ảnh Công an TP Thanh Hoá.

Tại đây Hoài đã rút ra một khẩu súng dạng súng côn thể thao bắn lên trời để thị uy rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp với Công an phường Phú Sơn và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan, nhân chứng, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Thiều Sỹ Hoài đã thừa nhận toàn hành vi vi phạm pháp luật của bản thân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.