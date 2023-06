Khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can liên quan đến vụ dùng súng bắn vào tiệm cầm đồ Khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can liên quan đến vụ dùng súng bắn vào tiệm cầm đồ

Ngày 20/6, nguồn tin từ Công an huyện Đức Linh( Bình Thuận), liên quan đến vụ nhóm thanh niên dùng súng bắn vào tiệm cầm đồ ở thị trấn Võ Xu, vào ngày 15/6, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an huyện Đức Linh cũng kêu gọi các đối tượng có liên quan tới vụ việc đến cơ quan công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng. 7 đối tượng bị Công an huyện Đức Linh khởi tố bắt tạm giam. Ảnh: CACC Qua điều tra bước đầu của Công an huyện Đức Linh cho thấy, do có mâu thuẫn từ trước nên ngày 15/6, nhóm của Nguyễn Quốc Bảo (thường gọi là Bảo Tôn, SN 1997 trú khu phố 6, thị trấn Võ xu, huyện Đức Linh) và nhóm của Hồ Văn Tư (thường gọi là Tư Bé, SN 1996, trú khu phố 9, thị trấn Võ Xu) đã hẹn nhau đến khu vực cầu đỏ La Ngà thuộc địa phận xã Mê Pu, huyện Đức Linh để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 14 giờ ngày 15/6, nhóm của Tư Bé đến điểm hẹn nhưng không thấy nhóm của Bảo Tôn nên đã quay về thị trấn Võ Xu. Hung khí được Công an thu giữ. Ảnh: CACC Khi đến nhà của Nguyễn Quốc Thi thuộc nhóm của Bảo Tôn thì nhóm của Tư Bé đã dùng hung khí xông vào nhà gây rối, đánh nhau. Công an huyện và Công an thị trấn Võ Xu đã kịp thời phát hiện ngăn chặn, bắt giữ một số đối tượng và một số hung khí, một súng tự chế. Đến ngày 17/6, Công an huyện Đức Linh đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can thuộc nhóm của Bảo Tôn gồm: Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Thành Lam (SN 2002, trú thôn 1, xã Vũ Hòa), Nguyễn Văn Lộc (SN 2004 trú khu phố 7, thị trấn Võ Xu). Các đối tượng gây rối trước tiệm cầm đồ. Ảnh: CACC Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can thuộc nhóm của Tư Bé gồm: Hồ Văn Quý (SN 1990, trú khu phố 9, thị trấn Võ Xu), Võ Nguyễn Văn Tùng (SN 1999, trú khu phố 9, thị trấn Đức Tài), Nguyễn Trần Khánh Triều (SN 2005, trú khu phố 6, thị trấn Đức Tài), Nguyễn Văn Hưng (SN 1988, trú thôn 5 xã Mê Pu). Đến ngày 18/6, có 5 đối tượng thuộc nhóm của Tư Bé đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Linh điều tra xử ký theo quy định của pháp luật. Bình Thuận: Trồng dưa hấu trái vụ ở Đức Linh, bà con nông dân được mùa, trúng giá 05/05/2021 12:16

