Thanh Hóa: Lắp điều hòa trồng thứ rau mầm ăn mát, chàng trai kiếm gần 2 triệu đồng mỗi ngày

Mỗi ngày, cơ sở sản xuất giá đỗ của anh Nguyễn Ngọc Lâm (thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) xuất ra thị trường khoảng 2 tạ giá thành phẩm. Sau khi trừ các khoản chi phí, anh "bỏ túi" gần 50 triệu đồng/ tháng.



Chia sẻ về lý do khởi nghiệp với giá đỗ, anh Lâm cho biết: Sau khi tốt nghiệp đại học, anh về phụ giúp công việc làm giá đỗ tại cơ sở sản xuất của một người thân trong gia đình.

Trong quá trình làm tôi thấy cách làm truyền thống đem lại hiệu quả và lợi nhuận không cao nên có ý tưởng đưa công nghệ vào việc sản xuất giá đỗ.



Nhờ đưa công nghệ vào sản xuất, giá đỗ phát triển đều đẹp hơn so với sản xuất truyền thống.

Việc sản xuất giá theo kiểu truyền thống quá rườm rà và phức tạp, tốn nhiều diện tích, công chăm sóc, hơn nữa lại phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, nắng mưa thất thường cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng của giá đỗ thành phẩm...

Từ những trăn trở đó, anh Lâm đã lên mạng tra cứu, tìm hiểu về các mô hình hình làm giá đỗ theo công nghệ hiện đại. Nhận thấy những điểm ưu việt khi áp dụng công nghệ hiện đại vào làm giá đỗ mà máy móc đem lại như tiết kiệm được nhân công và rút ngắn thời gian sản xuất… anh Lâm càng lại càng cảm thấy thích việc này.

Năm 2018, với số vốn tích góp được cùng với sự hỗ trợ từ gia đình, anh Lâm đã đầu tư xây dựng nhà xưởng khép kín, mua 3 chiếc máy ủ giá công nghiệp phun sương, 1 chiếc máy sàng hạt, với tổng chi phí khoảng 300 triệu đồng.

Thời gian đầu, gặp khá nhiều khó khăn. Không chỉ kỹ thuật chưa nắm chắc, máy móc vận hành chưa "trơn tru" mà giá đỗ sau khi sản xuất ra cũng không thể tiêu thụ do nhiều người vẫn còn lo ngại về chất lượng của giá có an toàn hay không.

Anh Lâm tâm sự: "Khoảng thời gian đó, mình phải đi rất nhiều, giải thích rất nhiều, còn in cả tờ rơi gửi tới các cơ sở kinh doanh để họ hiểu và tin tưởng mình. Sau đó một vài người ăn thấy chất lượng ổn, rồi người này mách người kia, tới bây giờ đã có thương hiệu rồi thì cũng đỡ vất vả hơn".

Hiện tại, sản phẩm giá sạch của gia đình anh Lâm đã được Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hoá cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn. Nhờ uy tín, chất lượng, giá đạt chuẩn an toàn nên khách hàng tìm đến anh ngày càng đông.

Giá đỗ của cơ sở anh Nguyễn Ngọc Lâm, to đều và trông rất bắt mắt, an toàn với người sử dụng.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, anh Nguyễn Ngọc Lâm nói, hiện sản phẩm "giá đỗ sạch Ngọc Lâm" đã được bày bán trong các siêu thị lớn tại TP. Thanh Hóa như: Siêu thị Big C Thanh Hóa, Siêu thị Co.op mart Thanh Hóa, chuỗi siêu thị Co.op Food... không những thế, cơ sở sản xuất này còn cung cấp giá sạch cho nhiều bếp ăn tại các trường học và nhà máy trên địa bàn huyện Hậu Lộc...

Theo anh Lâm, quy trình sản xuất giá đỗ bằng máy khá đơn giản, chỉ cần ngâm đậu xanh 5 - 6 tiếng ở bên ngoài rồi cho vào khay, đặt vào máy ủ, bật bảng điều khiển và chờ 4 ngày sau sẽ cho ra mẻ giá thành phẩm.

Máy ủ giá đỗ hoạt động theo nguyên lý tưới nước tự động theo chế độ hẹn giờ. Do chủ động được nhiệt độ, độ ẩm trong quá trình ủ nên cây giá sinh trưởng, phát triển rất tốt, độ dinh dưỡng cao. Ưu điểm của giá làm bằng máy là phát triển đồng đều từ rễ tới ngọn, mọc cùng chiều nhau nên hạn chế thất thoát sau khi thu hoạch.

Cũng theo anh Lâm, quy trình sản xuất giá đỗ khép kín này không chỉ giúp giá đạt năng suất cao hơn cách làm giá thủ công truyền thống. Mô hình sản xuất giá sạch của anh Nguyễn Ngọc Lâm được đánh giá là hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe.

Nói về dự định sắp tới anh Lâm cho biết, sẽ tiếp tục mở rộng thị trường và đưa sản phẩm giá đỗ sạch của mình đến tay nhiều người tiêu dùng hơn nữa.