Thanh Hoá: Sau va chạm giao thông, xe biển xanh đâm vào quầy hoa quả trên vỉa hè làm 2 người tử vong

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 27/3/2022 tại ngã tư đường Cao Sơn + đường vào MBQH Bắc Sơn 2, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa xảy ra vụ tai TNGT rất nghiêm trọng giữa xe ô tô BKS 36M-002.67 do anh Nguyễn Văn Thông (sinh năm 1983, trú tại phường Thiệu Dương, TP Thanh Hoá) điều khiển lưu thông trên đường Cao Sơn theo hướng Đông-Tây (từ cầu Cao đi ngã 3 Nhồi) đã va chạm với xe mô tô 36P1-9149 do ông Lê Hải Đàm (sinh năm 1956, trú tại Trần Xuân Soạn, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hoá) điều khiển (chưa xác định hướng đi).

Hiện trường vụ tai nạn, Ảnh: Hữu Dụng

Sau đó xe ô tô 36M-002.67 tiếp tục lao lên vỉa hè phía Bắc đường Cao Sơn đâm va vào quầy bán hoa quả do ông Lê Văn A (sinh năm 1957, trú tại lô 2, phố Cao Sơn, P. An Hoạch) và anh Hoàng Văn H (SN 1985, trú tại xã Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá) đang ngồi bán hàng.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. Ảnh: Hữu Dụng

Hậu quả, vụ TNGT khiến ông Lê Hải Đàm bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. 2 người ngồi bán hoa quả tử vong gồm ông Lê Văn A. (SN 1957, phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hoá) và anh Hoàng Văn H. (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tài xế Thông đến Công an phường An Hưng trình diện. Lực lượng Công an TP. Thanh Hoá cũng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ TNGT, đồng thời đo nồng độ cồn tài xế Thông, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ TNGT.

Vị trí vụ tai nạn nằm ở nút giao thông nhiều người qua lại. Ảnh: Hữu Dụng

Theo thông tin ban đầu phóng viên Báo Dân Việt nắm được, tài xế Nguyễn Văn Thông đang làm lái xe cho một Chi cục. Nguyên nhân vụ TNGT đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trong những bản tin tiếp theo.