Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cùng đại diện các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phụ trách Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Ngày 31/12, thành phố Vinh, Nghệ An tổ chức lễ công bố thành lập thành phố Vinh (mới), Đảng bộ thành phố Vinh (mới) và Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác cán bộ. Ảnh: P.B

Tại hội nghị, ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An đã công bố Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15, ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 29,09 km2, quy mô dân số là 77.813 người của thị xã Cửa Lò và toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái và Nghi Phong thuộc huyện Nghi Lộc vào thành phố Vinh. Sau khi sắp xếp, thành phố Vinh có diện tích tự nhiên là 166,22 km2 và quy mô dân số là 580.669 người.

Thành phố Vinh thành lập 4 phường mới: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú và Nghi Đức. Cùng đó, thành lập phường Vinh Tân trên cơ sở nhập toàn phường Hồng Sơn vào phường Vinh Tân (cũ); thành lập phường Quang Trung trên cơ sở nhập 3 phường: Đội Cung, Lê Mao, Quang Trung (cũ). Sau khi sắp xếp, thành phố Vinh có 33 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 phường và 9 xã.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị giải thể TAND, Viện KSND thị xã Cửa Lò. TAND, Viện KSND thành phố Vinh có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của TAND, Viện KSND thị xã Cửa Lò theo quy định pháp luật.

Thừa ủy quyền của Tỉnh ủy, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Lĩnh đã công bố Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thành lập Đảng bộ thành phố Vinh và Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Thành ủy Vinh.

Đảng bộ thành phố Vinh (mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 77 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Vinh, 48 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã Cửa Lò và 7 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Nghi Lộc.

Đảng bộ thành phố Vinh (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 sau sáp nhập có 132 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó, có 54 đảng bộ cơ sở, 78 chi bộ cơ sở và 847 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 31.238 đảng viên. Đảng bộ thành phố Vinh (mới) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2025. Đảng bộ thị xã Cửa Lò kết thúc hoạt động từ ngày 31/12/2024.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vinh (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 65 đồng chí; Ban Thường vụ Thành ủy Vinh (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định ông Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh giữ chức Bí thư Thành ủy Vinh (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

Chỉ định bà Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò; ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh; ông Lê Thanh Long - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Cửa Lò; ông Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Vinh (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ trương đúng đắn, ý nghĩa bước ngoặt, tạo tiền đề phát triển toàn diện cho Nghệ An

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, việc thành lập thành phố Vinh là chủ trương đúng đắn của Trung ương và tỉnh Nghệ An. Đây là quyết định có ý nghĩa bước ngoặt, có tầm chiến lược lâu dài để phát triển thành phố Vinh.

Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị xác định, thành phố Vinh là đô thị trung tâm của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định, thành phố Vinh là động lực quan trọng trong phát triển tỉnh Nghệ An.

Việc thành lập tạo tiền đề cho thành phố Vinh phát triển toàn diện, xứng đáng là đô thị trung tâm và động lực phát triển của tỉnh; đồng thời, đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu trong Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Nhấn mạnh nhiệm vụ chặng đường mới rất lớn, yêu cầu đòi hỏi cao, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung mong muốn và đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân thành phố Vinh (mới) tiếp tục cố gắng, chủ động, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực thực hiện và nhanh chóng phát triển thành phố Vinh thành đô thị biển văn minh, hiện đại.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu, bộ máy mới sau khi hình thành phải hoạt động được ngay, hoạt động tốt hơn, không để ngắt quãng, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, không để ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vinh (mới) lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ thành phố Vinh (mới), tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Trong nhiệm vụ này, đồng chí Nguyễn Đức Trung lưu ý, chuẩn bị kỹ lưỡng 2 nội dung đặc biệt quan trọng là xây dựng dự thảo văn kiện và phương án nhân sự. Văn kiện Đại hội phải có hơi thở cuộc sống, gắn ngọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Phương án nhân sự phải chuẩn bị kỹ lưỡng, tốt nhất để đảm bảo thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng đó, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vinh (mới) tiếp tục chỉ đạo kiện toàn, hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết 1243 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW để xây dựng bộ máy: "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả" theo chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong quá trình này, quan tâm công tác nắm bắt tư tưởng, tâm tư, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức; bố trí cán bộ hài hòa nhưng phải đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc; rà soát các nội dung liên quan đến việc chuyển đổi giấy tờ cho tổ chức, cá nhân, tập trung giải quyết ngay những vấn đề phát sinh. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ hơn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện triển khai công việc, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vinh (mới) phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện tốt chính sách an xã hội, chăm lo đời sống cho người dân và các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, đặc biệt trong dịp đón năm mới và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; Tiếp tục rà soát, hoàn thành chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn; tiếp tục đảm bảo an ninh, trật tự, đặc biệt trong dịp trước, trong Tết Nguyên đán.

Nhấn mạnh việc thành lập thành phố Vinh (mới) là chủ trương đúng đắn, là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Vinh (mới), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, đây là dấu mốc quan trọng cho chặng đường mới để xây dựng và phát triển thành phố đạt các mục tiêu đề ra.