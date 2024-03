Phát triển thành phố Vinh thành động lực tăng trưởng của tỉnh Nghệ An

Ngày 27/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2024. Phiên họp do ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An chủ trì.



Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2024. Ảnh: N.A

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết về phát triển thành phố Vinh trong giai đoạn mới nhằm phát triển thành phố Vinh mở rộng theo đúng định hướng đã được xác định.



Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: N.A

Trên cơ sở dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã cho ý kiến về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển thành phố Vinh mở rộng trở thành một trong hai động lực tăng trưởng của tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, thời điểm này ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là rất tốt đối với thành phố Vinh. Theo đó, quan điểm là cần bám sát tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch tỉnh đã định hướng cho thành phố Vinh.

Liên quan đến các chỉ tiêu cơ bản, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị cần lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần chú ý đến giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Một góc thành Vinh. Ảnh: Ngọc Thọ

Thảo luận về dự thảo nghị quyết, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng, cần quan tâm đến giải pháp kiểm soát, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; cũng như nhiệm vụ xây dựng đô thị "sáng - xanh - sạch - đẹp", để góp phần xây dựng thành phố Vinh văn minh, hiện đại.

Trong khi đó, ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, nghị quyết cũng cần đặt ra vấn đề xây dựng và quản lý tốt quy hoạch với tầm nhìn dài hạn. Đồng thời cần có giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng nêu ý kiến liên quan đến cần xác định cụ thể động lực, vai trò cho thành phố Vinh; giải quyết các vấn đề mấu chốt về hạ tầng, việc thu phí dừng, đỗ ô tô…

Ông Phan Đức Đồng – Bí thư Thành ủy Vinh báo cáo nội dung dự thảo Nghị quyết. Ảnh: N.A

Phát biểu kết luận nội dung này, ông Thái Thanh Qúy - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, để xây dựng và ban hành nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành phố Vinh, Thành ủy Vinh cần xây dựng Đề án về xây dựng và phát triển thành phố Vinh.

Đề án cần đánh giá rõ kết quả thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm cho thành phố Vinh được nêu tại Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tại Quyết định số 2468/QĐ-TTg ngày 29/12/2015 và Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ.

Nội dung cần phân tích kỹ, đánh giá rõ vai trò của Chính phủ, tỉnh, thành phố; kết quả đạt được, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong thực hiện các nội dung. Trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm cho việc thực hiện các định hướng phát triển thành phố Vinh trong giai đoạn mới, gắn với ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về nội dung dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành phố Vinh cần đảm bảo cô đọng, ngắn gọn, súc tích, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2035, tầm nhìn 2045 hoặc 2050. Đặc biệt, trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phải hết sức chú ý đến công tác xây dựng và quản lý quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chuyên ngành để định hướng các vấn đề về giao thông, thoát nước, hạ tầng ngầm, giao thông ngầm và trên cao, bãi đỗ xe. Quy hoạch mới không gian thành phố Vinh mở rộng.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm cần có các giải pháp cho đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; nghiên cứu thu các phí, lệ phí ô tô…Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo Thành ủy Vinh tiếp thu các ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ngành tại cuộc làm việc; phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, tiến tới ban hành vào dịp 19/5/2024.