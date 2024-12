Thanh niên bốc đầu xe máy trên cầu bị phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng

Video ghi lại hành động thanh niên bốc đầu xe trên cầu Móng Sến (Sa Pa, Lào Cai) được đăng tải trên mạng xã hội facebook. Nguồn: Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 9/12/2024, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai nhận được thông tin phản ánh, trên mạng xã hội đăng tải clip 1 người điều khiển phương tiện xe mô tô 2 bánh có hành vi bốc đầu, đi bằng 1 bánh trên cầu Móng Sến thuộc địa phận thị xã Sa Pa.

Tước giấy phép lái xe 3 tháng đối với thanh niên bốc đầu xe máy trên cầu Móng Sến, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa (Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Công an xã Trung Chải và Đội Cảnh sát giao thông, trật tự thuộc Công an thị xã Sa Pa rà soát, xác minh các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Qua khai thác, đấu tranh, đến ngày 17/12/2024 đã xác minh ra đối tượng điều khiển xe máy là Vàng Seo C, sinh ngày 12/4/2001, thường trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai; Đội Cảnh sát giao thông, trật tự thuộc Công an thị xã Sa Pa và Công an thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng đã phối hợp và làm việc với Vàng Seo C.

Phòng CSGT - Công an tỉnh Lào Cai xử phạt đối tượng bốc đầu xe máy trên cầu Móng Sến. Ảnh: Mùa Xuân.

Qua quá trình làm việc, Vàng Seo C. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Vàng Seo C về hành vi vi phạm điều khiển xe 1 bánh đối với loại xe 2 bánh, phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng và tạm giữ phương tiện theo quy định của pháp luật.

Cầu Móng Sến là nằm trên tuyến Quốc lộ 4D nối từ thành phố Lào Cai đi thị xã Sa Pa và tỉnh Lai Châu, có mật độ xe cộ lưu thông lớn. Hành vi điều khiển xe 1 bánh đối với loại xe 2 bánh đã vi phạm quy định của pháp luật, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông cho chính người điều khiển phương tiện và các phương tiện tham gia giao thông khác.