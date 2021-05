Thanh niên vờ mua vàng rồi làm liều

Hiện trường vụ việc

Trưa 11/5, Công an phường An Phú (TP Thuận An) đã tạm giữ đối tượng Trương Hoàng Phúc (19 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, vụ cướp xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 11/5, tại tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ, đường X1, khu phố 3 phường An Phú (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Theo chủ tiệm vàng, thời điểm trên, Phúc đi xe máy đến tiệm vàng để hỏi mua nhẫn. Lúc này, con trai của chủ tiệm ra bán chiếc nhẫn gần 2 chỉ cho đối tượng. Đối tượng xin đeo vào tay để chụp ảnh nhưng chủ tiệm vàng không đồng ý. Nhân lúc sơ hở, Phúc đã chạy ra ngoài xe máy đang nổ máy sẵn để tẩu thoát. Con trai chủ tiệm lập tức lao từ trong nhà ra ngoài, đạp đổ xe của Phúc nên đối tượng tiếp tục chạy bộ.

Con trai chủ tiệm vàng hô hoán và đuổi theo, cùng với sự hỗ trợ của người dân, đối tượng đã bị bắt khi chạy một đoạn không xa. Phúc sau đó được đưa về công an phường để lấy lời khai.