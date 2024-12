Mạng xã hội lan truyền clip hai thanh niên vào mua hàng tạp hóa rồi bất ngờ một người lao đến hành hung nữ chủ quán. Clip: M.X.H

Sáng 19/12, mạng xã hội lan truyền clip hai thanh niên vào mua hàng tạp hóa rồi bất ngờ người ở trần, xăm trổ lao đến đấm vào mặt nữ chủ quán.

Theo xác minh của phóng viên, sự việc xảy ra vào 2h26 phút ngày 16/12, tại trên đường Kênh Tân Hóa, quận Tân Phú, TP.HCM.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, chủ quán tạp hóa, chị N.T.M.C (39 tuổi, quê Ninh Thuận) cho biết, chị đang bán hàng thì có hai nam thanh niên tới mua thuốc lá và một con dao Thái Lan. Theo chị, hai người có biểu hiện say sỉn. Chị C nói chỉ bán thuốc lá, không có bán dao.

Lập tức, một trong hai nam thanh niên xông vào trong nhà đánh đập chị C vào mặt, đầu, rồi rời đi.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, người thanh niên xăm trổ đánh thẳng vào mặt, đầu thì chị C và văng tục, thách thức chị C...

Bức xúc, chị C liền gọi điện báo công an, nhưng nam thanh niên vừa đánh chị C quay lại xông vào nhà tiếp tục đấm liên tục vào đầu, mặt. "Tôi chỉ biết ôm đầu kêu khóc, khu vực tôi buôn bán cũng vắng vẻ, không có ai nghe thấy hay hỗ trợ", chị C kể và thêm, mình là mẹ đơn thân, vào TP.HCM buôn bán nuôi hai con gái nhỏ.

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Công an quận Tân Phú đã nhận thông tin vụ việc, đang trong quá trình xử lý.