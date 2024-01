Mới đây, tờ New York Post đã kể lại một câu chuyện "vỡ mộng" của khách du lịch. Thông thường, người ta hay mơ ước được tới những địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, khi đặt chân tới đó, không phải du khách nào cũng có một trải nghiệm như ý.

Thành phố đáng tới nhất thế giới bị coi là bẩn, đông nghẹt người trong mắt khách du lịch 3 tuổi

Trong trí tưởng tượng của những người chưa từng bước chân đến New York, thành phố này thường được mô tả là đẹp đẽ, quyến rũ với những bức tranh từ ngôn từ như "thành phố không bao giờ ngủ", "nơi lộng lẫy của những tỷ phú giàu có nhất thế giới"...

Cũng không ngoại lệ, với một bé gái chỉ mới 3 tuổi như Jette Blackman đến từ thành phố Sydney (Australia), New York được hình dung như xứ sở diệu kỳ qua những lời kể của người lớn.

Jette phàn nàn khi đi du lịch tại New York. Ảnh: Tiktok.

Trước chuyến du lịch đầu tiên tới New York, Jette đã tin rằng tất cả các con phố và đại lộ của thành phố đều được lát bằng vàng, một hình dung rất ngây thơ và đẹp đẽ.

Nhưng khi Jette được mẹ đưa đi vòng quanh thành phố được mệnh danh là "Big Apple" (Quả táo lớn), niềm tin của bé gái nhỏ này đã tan biến. Trong một đoạn clip chóng mặt đang lan truyền trên TikTok, Jette than vãn: "Mẹ ơi, con không thích ở New York. Có rất nhiều rác".

Chạy quanh Quảng trường Thời đại, Jette phàn nàn với mẹ tên Jeraldine trong đoạn video thu hút đến 21,5 triệu lượt xem: "Mẹ nói thành phố đẹp lắm cơ mà. Mẹ ơi, lần sau đừng nói dối con nhé, nói dối không có gì tốt".

Jette tỏ ra bất mãn: "Mẹ hãy nhìn đi. Có quá nhiều người ở đây". Với những bình luận về đám đông quá lớn tại Manhattan, cô bé này thậm chí còn bày tỏ sự không hài lòng. Theo thống kê, có tới khoảng 330.000 người đi qua Time Square trong một ngày. Rõ ràng, nhận xét của Jette không phải là không có lý.

Tuy nhiên, thái độ lạnh lùng của Jette dần biến mất khi anh trai Nimo cho biết cậu rất thích khám phá các địa điểm đẹp của thành phố. Ngay sau đó, Jette tỏ ra thích thú khi hòa mình vào không khí sôi động của Phố 42, vui vẻ ngân nga đoạn điệp khúc "Shake It Off" của Taylor Swift.

Cuối cùng, Jette thú nhận: "Con khá thích New York. Nhưng có rất nhiều rác".

Video của Jette thu hút đông đảo lượt xem, với cư dân mạng bình luận về sự đáng yêu và dí dỏm của cô bé. Nhiều người thậm chí đồng tình với đánh giá của Jette về thành phố.

"Một đánh giá trung thực về New York đây", một người nhận xét. "Tôi chưa đến New York nhưng tôi tin tưởng vào đánh giá này", người khác nói đùa.

Khi ở Quảng trường Thời đại, Jette than thở về đám đông quá lớn. Ảnh: AFP

Ngay cả những người tự xưng là người dân địa phương cũng ủng hộ hành động đáng yêu của cô bé, với những bình luận như: "Là một người dân New York, tôi đồng tình với đánh giá này", "Sống ở New York, tôi nghĩ cô bé phản ánh đúng sự thật một cách dễ thương".

Mặc dù những ý kiến đa dạng về New York, một nghiên cứu tháng 6/2023 đã xếp thành phố này là thành phố tốt nhất tại Mỹ. Cuộc khảo sát toàn cầu tháng 10 cũng gọi New York là "nơi thú vị nhất trên thế giới" và Công viên Gramercy được ví như ngôi sao sáng của thành phố. Các nhà nghiên cứu còn nhấn mạnh rằng New York là quê hương của nhiều người nổi tiếng và nổi danh với văn hóa độc đáo.