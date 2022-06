Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21 của BCH Trung ương

Đây là một trong những chỉ đạo của Ban tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương tại hội nghị về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), tổ chức tại Thành ủy TP.Thuận An, ngày 28/6.

TP.Thuận An là đơn vị đầu tiên mà Ban tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị tiếp và làm việc của Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), tổ chức tại Thành ủy thành phố Thuận An, ngày 28/6. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ban tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương đã kiểm tra từng nội dung thực hiện cụ thể ở 2 đơn vị là Thành ủy TP.Thuận An và Đảng ủy phường Lái Thiêu.

Qua kiểm tra, Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá phường Lái Thiêu và TP.Thuận An đã hoàn thành đầy đủ việc ban hành các kế hoạch triển khai. Nội dung kế hoạch bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy. Hai đơn vị này đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Về kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, bà Huỳnh Thị Thanh Phương – Bí thư Thành ủy TP.Thuận An cho biết, từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 3/2022, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng để kiểm tra xử lý.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo và chỉ đạo ở Thuận An cũng còn mặt hạn chế.

Phường Lái Thiêu là địab bàn trung tâm của thành phố Thuận An. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Phạm Phú Nam - Ủy viên thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu nhìn nhận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chính trị ở địa phương hoàn thành chưa cao.

Trong đó, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán, phát sinh rát thải ở các khu đất trống vẫn còn xảy ra. Hoạt động của Mặt Trận Tổ Quốc và các đoàn thể còn mang nặng về hành chính. Việc phát động các phong trào của địa phương chưa cao. Việc phát triển đoàn viên, hội viên còn thấp.

Ở cấp Thành ủy, bà Phương cho biết, vẫn còn một vài cán bộ Đảng viên suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống; dẫn tới phải xử lý kỷ luật. Việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ Đảng viên và nhân dân đôi khi cũng chưa kịp thời.

Qua kết quả xử lý kỷ luật về mặt nhà nước, cấp ủy cơ sở và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành chế độ 10 Đảng viên trong đó Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên. Trong đó, nội dung vi phạm có 8 trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị (thiếu trách nhiệm trong công tác, không làm tròn chức trách được giao); 2 trường hợp suy thoái đạo đức, lối sống.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là then chốt

TP.Thuận An là địa bàn phức tạp. Lãnh đạo địa phương tổ chức rất nhiều kênh thông tin để nhanh chóng nắm bắt dư luận xã hội. Từ đó Lãnh đạo thành phố có những chỉ đạo kịp thời.

Tuy nhiên, bà Phương cũng đề nghị tỉnh ủy Bình Dương cần kịp thời cung cấp thông tin chính thống đối với các vấn đề nóng mà xã hội đặc biệt quan tâm. Nhất là những vấn đề có ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ Đảng viên và nhân dân để các địa phương kịp thời định hướng dư luận xã hội.

Thành ủy Thành phố Thuận An tích cực xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Một góc Thành phố Thuận An. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo bà Nguyễn Minh Thủy - Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, TP.Thuận An được chọn làm điểm kiểm tra đầu tiên vì Thuận An là một địa bàn trọng điểm. Trong thời gian chống dịch Covid-19, Thuận An gặp rất nhiều áp lực rất; kể cả vấn đề xử lý cán bộ Đảng viên và xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Bà Minh Thủy đề nghị Thành ủy thành phố Thuận An và Đảng ủy phường Lái Thiêu nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn kiểm tra. Như trong công tác ghi biên bản họp Đảng, biên bản phải bảo lưu ý kiến thiểu số, nhất là ý kiến mang tính phản biện, đôi khi trái chiều.

Về công tác nắm bắt dư luận xã hội và kịp thời thông tin đại chúng, bà Thủy cho rằng, khi không có thông tin chính thống để định hướng thì khó tránh khỏi tình trạng có dư luận trái chiều. Đoàn kiểm tra tiếp thu, sẽ báo cáo Ban Thường vụ để khắc phục trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Minh Thủy - Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương đề nghị Thành ủy thành phố Thuận An cần tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 21 của của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bà Thủy cho biết, Trung ương xác định công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là công tác quan trọng đầu tiên và là then chốt.

Buổi kiểm tra của Ban tổ chức Tỉnh ủy tại TP.Thuận An không phải là sinh hoạt theo phong trào. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng không phải chỉ phục vụ cho Đoàn kiểm tra mà xuyên suốt cả nhiệm kỳ .

Với về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 2 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Thành ủy TP.Thuận An và Đảng ủy phương Lái Thiêu đã thực hiện nghiêm túc.

"Thành ủy TP.Thuận An và Đảng ủy phương Lái Thiêu cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được thời gian qua, đồng thời khắc phục những hạn chế", bà Thủy đề nghị.