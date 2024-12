Thanh tra kết luận Công ty CP Cấp nước Thủ Đức bị phạt 50 triệu đồng với hàng loạt sai phạm

Chiều 12/12, nguồn tin của phóng viên xác nhận, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chánh thanh tra Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật tại Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, trụ sở tại phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Theo kết luận thanh tra, Công ty CP Cấp nước Thủ Đức có 456 nhân viên, hoạt động kinh doanh khai thác, xử lý và cung cấp nước. Qua kiểm tra, Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xác định, cơ quan này mắc hàng loạt sai phạm.

Cụ thể, Công ty CP Cấp nước Thủ Đức hợp đồng giao kết với người lao động không ghi cụ thể công việc phải làm của người lao động, mà ghi theo sự phân công của trưởng phòng. Hồ sơ đối thoại định kỳ của công ty không thể hiện các bên gửi nội dung đối thoại cho bên tham gia đối thoại trước ngày đối thoại ít nhất 5 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, Công ty CP Cấp nước Thủ Đức chưa tổ chức đối thoại khi xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định. Đối với hồ sơ thương lượng tập thể, công ty này chưa có thông báo bằng văn bản về những nội dung dự kiến tiến hành thương lượng tập thể, của đại diện tập thể người lao động với người sử dụng lao động hoặc ngược lại.

Tại Khoản 1, Điều 4 về nội quy lao động về thời giờ làm việc theo quy định, tùy công việc cấp bách không thể trì hoãn, doanh nghiệp có thể huy động làm theo giờ là không đúng quy định. Đồng thời, công ty chưa hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ mẫu giáo cho lao động nữ đang nuôi con nhỏ; chưa ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh.

Công ty không bố trí người làm công tác y tế hoặc thành lập bộ phận y tế, hoặc có hợp đồng với cơ sở khám, chữa bệnh đủ năng lực theo quy định của Bộ Y tế để thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc người lao động. Ngoài ra, biên bản kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại công ty không ký tên, đóng dấu đơn vị sử dụng thiết bị, không ghi tên người chứng kiến kiểm định.

Thẻ an toàn lao động không có ảnh của người lao động, ghi nội dung không đúng mẫu, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động an toàn, vệ sinh viên không có ảnh của người được huấn luyện.

Mục công việc tại thẻ an toàn lao động ghi "nhân viên gis", "nhân viên quản lý địa bản" là không đúng theo danh mục công công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Công ty CP Cấp nước Thủ Đức chưa tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trước khi quyết định thời hạn sử dụng, số lượng phương tiện bảo vệ cá nhân trang cấp cho người lao động. Năm 2023, công ty không tiến hành quan trắc môi trường lao động; chưa trang bị đầy đủ thiết bị, phương tiện sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc.

Với hàng loạt những sai phạm trên, Chánh thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với doanh nghiệp với số tiền 50 triệu đồng. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu người đại diện pháp luật của doanh nghiệp chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, khắc phục ngay các sai phạm trên và báo cáo kết quả về bộ trước 30/11.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt chiều 12/12 đại diện Công ty CP Cấp nước Thủ Đức nói: "Hiện Công ty đã khắc phục các sai phạm trên và báo cáo kết quả về Bộ như yêu cầu…".