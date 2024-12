Trường Mầm non Sơn Ca ở Long An mắc nhiều sai phạm sau thanh tra Trường mầm non công lập ở Long An bị phát hiện nhiều sai phạm sau thanh tra

Qua kiểm tra, Thanh tra huyện Đức Hòa (Long An) nhận định trách nhiệm đối với những tồn tại, sai phạm thuộc về hiệu trưởng, phụ trách kế toán Trường mầm non Sơn Ca và yêu cầu trường nghiêm túc thực hiện việc công khai, minh bạch các khoản thu, chi tài chính trong thời gian tới.