Thất nghiệp, tiền đạo Nguyễn Anh Đức đành xuống chơi ở giải hạng Nhất?

CLB Long An ở giải hạng Nhất đang trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Đây cũng là một trong số ít đội bóng tập trung sớm nhất ở giải đấu cao thứ 2 của bóng đá Việt Nam.



Cụ thể, Long An đã chia tay một tài cái tên như Hiếu Đan, Hoài Nam (về BRVT), Trần Vũ Phương Tâm (hết hợp đồng). Ngoài ra, CLB Long An cũng mang về một số cầu thủ như Trần Bảo Anh, Nguyễn Tiến Anh, Phan Tấn Tài, Đào Hùng Phong, Hồ Hải Phong và mượn 4 cầu thủ từ HAGL bao gồm: Thanh Long, Tuấn Vũ, Vĩnh Nguyên, Duy Thắng.

Long An (áo đỏ) đặt tham vọng lớn ở mùa giải 2021.

Để nâng cấp đội hình, Long An còn chiêu mộ Võ Nhật Tân từ SHB Đà Nẵng đồng thời thử việc 2 cầu thủ từ Tây Ninh là Thanh Quang và Thanh Lâm. Hiện tại BLĐ đội bóng đang tiếp tục kiểm tra cân nhắc trước khi kí hợp đồng.

Đáng chú ý, nguồn tin của Tạp chí Báo Bóng đá cho hay, CLB Long An đã liên hệ tiền đạo Nguyễn Anh Đức để đàm phán hợp đồng. Chủ tịch Võ Thành Nhiệm cho hay: “CLB Long An gặp nhiều khó khăn ở mùa giải vừa qua, đặc biệt là trên hàng công. Thế nên chúng tôi muốn có sự phục vụ của tiền đạo Anh Đức. Đây là một cầu thủ có kinh nghiệm và đẳng cấp. Hiện tại anh ấy đang là cầu thủ tự do sau khi rời HAGL. Tuy anh ấy đã có tuổi nhưng tôi cho rằng việc thi đấu ở giải hạng Nhất không có gì khó khăn đối với Anh Đức.

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức.

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Long An vẫn đang trong quá trình đàm phán và vẫn chưa có hợp đồng chính thức nào. Hiện tại Anh Đức vẫn đang tập trung vào việc học khoá HLV. Đó cũng là một trong những vấn đề được cân nhắc”.

Anh Đức là một trong những nhân tố có đóng góp quan trọng vào hành trình xưng vương của ĐTVN tại AFF Cup 2018. Cụ thể, Anh Đức đã ghi bàn quan trọng trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Trước đó, anh cũng đóng góp 3 bàn thắng ở vòng bảng và bán kết lượt đi.