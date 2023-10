Thất vọng vì chính quyền Biden gửi vũ khí cho Israel, quan chức cấp cao của Mỹ từ chức

Binh sĩ Israel trên xe tăng gần Be'eri gần biên giới với Dải Gaza, ở Israel ngày 17 tháng 10 năm 2023. (Ảnh Tamir Kalifa/Thời báo New York)

Theo The New York Times, ông Paul - Giám đốc Quốc hội và Quan hệ công tại Cục Chính trị-Quân sự của Bộ Ngoại giao Mỹ - người phụ trách việc chuyển giao vũ khí của Mỹ cho nước ngoài vừa từ chức trong tuần này để phản đối quyết định tiếp tục gửi vũ khí và đạn dược đến Israel của chính quyền Biden khi Nhà nước Do Thái đang bao vây Dải Gaza trong cuộc chiến với Hamas.

Trong lá thư từ chức của mình, Paul cho biết “sự ủng hộ mù quáng dành cho một bên” của chính quyền Biden đã dẫn đến các quyết định chính sách “thiển cận, phá hoại, bất công, không phù hợp và mâu thuẫn với chính những giá trị mà chúng tôi công khai tán thành”.

“Phản ứng mà Israel đang thực hiện, cùng với đó là sự hỗ trợ của Mỹ cho điều đó cũng như hiện trạng chiếm đóng, sẽ chỉ dẫn đến đau khổ ngày càng sâu sắc hơn cho cả người Israel và người Palestine. Tôi sợ chúng ta đang lặp lại những sai lầm tương tự mà chúng ta đã mắc phải trong nhiều thập kỷ qua và tôi từ chối trở thành một phần của nó lâu hơn", vị quan chức Mỹ nhấn mạnh.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Paul nói rằng việc Israel cắt nước, thực phẩm, chăm sóc y tế và điện cho Gaza, lãnh thổ có 2 triệu dân, sẽ thúc đẩy sự một số luật liên bang lâu đời nhằm ngăn chặn vũ khí của Mỹ rơi vào tay của những người vi phạm nhân quyền. Nhưng ông nói rằng những rào cản pháp lý đó đang thất bại.

“Vấn đề với tất cả những điều khoản đó là nó phụ thuộc vào việc cơ quan hành pháp đưa ra quyết định rằng các vi phạm nhân quyền đã xảy ra hay chưa", ông Paul nói.

Chính quyền Biden đã ủng hộ Israel kể từ khi Hamas tấn công và giết chết hơn 1.400 người ở Israel cũng như bắt gần 200 con tin trong một cuộc tấn công hồi đầu tháng này, và chính quyền của ông đang chuẩn bị yêu cầu viện trợ 10 tỷ USD, chủ yếu là quân sự cho Nhà nước Do Thái. Nhưng trong chuyến thăm Tel Aviv hôm thứ Tư 18/10, ông Biden cũng cảnh báo người Israel không nên để phản ứng đi quá xa, và chính quyền của ông đã thúc đẩy Israel hạn chế thường dân thiệt mạng.

Israel tuyên bố rằng quy mô và mức độ khủng khiếp của cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Nhà nước Do Thái đã dẫn đến phản ứng trả đũa mạnh mẽ của họ và rằng họ đang hành động tuân thủ luật pháp quốc tế. Văn phòng báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc ông Paul từ chức hôm 18/10.

Sau khi từ chức, Paul thậm chí tiết lộ thêm rằng, ông đã thấy chính phủ Mỹ phê duyệt nhiều hoạt động bán hoặc vận chuyển vũ khí đến các quốc gia Trung Đông khác, ngay cả khi ông tin rằng luật liên bang lẽ ra phải ngăn cản điều đó.

Ông Paul cũng nhấn mạnh rằng việc tiếp tục trao cho Israel điều mà ông mô tả là quyền tự quyết để tiêu diệt hoàn toàn một thế hệ kẻ thù, chỉ để tạo ra một thế hệ kẻ thù mới mà cuối cùng điều đó cũng không phục vụ lợi ích của Mỹ.

Kể từ khi đăng lá thư từ chức trực tuyến hôm thứ Tư, Paul cho biết ông đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ nhiều đồng nghiệp tại Bộ Ngoại giao Mỹ và các nhân viên quốc hội.