Hoãn thi IELTS có hợp lý?

Anh Luyện Quang Kiên, 30 tuổi, hiện tại là giáo viên dạy IELTS ở Hà Nội. Anh Kiên từng đạt 9.0 IELTS vào năm 2022, chứng chỉ giảng dạy TESOL (năm 2016) chuyên đề giảng dạy IELTS và TOEFL, Giải Nhì cuộc thi Đại sứ IELTS trên máy tính toàn quốc do IDP tổ chức (2022).

Trao đổi với PV báo Dân Việt, anh Kiên đã nêu quan điểm trước thông tin hoãn thi IELTS tại Việt Nam.

Mới đây 2 đơn vị là Hội đồng Anh (BC) và IDP đã ra thông báo tạm hoãn tổ chức thi IELTS, ý kiến của anh về vấn đề này thế nào?

- Việc Bộ GDĐT có công văn yêu cầu các đơn vị tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ, bao gồm IELTS, nộp đề án về tổ chức thi tại Việt Nam là hoàn toàn tích cực. Với việc các chứng chỉ ngày càng được chấp nhận trong tuyển sinh, xuất khẩu lao động và định cư, sự quản lý nghiêm ngặt về quá trình tổ chức thi của Bộ GDĐT sẽ đảm bảo sự công bằng cho chính các thí sinh tham gia các kỳ thi này.

Anh Luyện Quang Kiên, 30 tuổi, hiện tại là giáo viên dạy IELTS ở Hà Nội. Ảnh: NVCC

Là người từng thi và đạt IELTS 9.0, anh đánh giá gì về chất lượng học và thi của chứng chỉ này?

- Mình đã tham gia kỳ thi IELTS nhiều lần cùng với cả 2 đơn vị tổ chức thi là IDP và BC, nhìn chung chất lượng tổ chức thi ở Việt Nam quy củ, chuyên nghiệp và đảm bảo được sự công bằng.

Mình đánh giá cao chất lượng của bài thi IELTS vì nó kiểm tra khả năng sử dụng ngôn ngữ của thí sinh thay vì kiểm tra ngữ pháp và từ vựng. Mức độ ổn định về độ khó của đề là một điểm cộng tiếp theo.

Đương nhiên việc đi thi bị lệch điểm so với làm bài ở nhà sẽ luôn xảy ra vì nhiều yếu tố như lo lắng, tập trung, sức khỏe và mức độ quen thuộc với chủ đề gặp phải trong phòng thi. Thế nhưng độ lệch này hoàn toàn ở mức chấp nhận được.



Có nên đi nước ngoài thi IELTS?



Hiện tại việc tạm hoãn thi đã tạo nên làn sóng phụ huynh cho con ra nước ngoài thi IELTS, trước việc này, lời khuyên của anh dành cho phụ huynh là gì?

- Theo mình, với các bạn học sinh cần điểm IELTS sớm để hoàn thành hồ sơ du học, việc ra nước ngoài thi là cần thiết.

Tuy nhiên, với các bạn còn lại, việc này là lãng phí vì BC và IDP dừng tổ chức các đợt thi khoảng giữa tháng 11 hoàn toàn là tạm thời. Bộ GDĐT cũng đã "bật đèn xanh" cho các bên tổ chức thi. Vì vậy, khả năng cao mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau 1-2 tuần nữa.

Việc làm cần thiết bây giờ với thí sinh vẫn sẽ là ôn tập sao cho hiệu quả, thay vì lo việc nên ra nước ngoài thi hay không. Các thí sinh cứ yên tâm, việc này sẽ quay lại quỹ đạo nhanh thôi.

Nếu không có chứng chỉ IELTS, theo anh, học sinh có thể lựa chọn các phương án thay thế nào?

- Nếu các đơn vị tổ chức thi IELTS không thể hoàn thành được đề án sớm, bước đầu tiên học sinh nên làm là tìm hiểu xem có các chứng chỉ khác nào mà trường chấp nhận không. Thường thì với khả năng ngôn ngữ tốt, các bạn học sinh sẽ cần khoảng 1-3 tháng để làm quen được với cấu trúc bài thi và thi tốt.

Việc các trường sử dụng chứng chỉ IELTS làm phương thức xét tuyển đại học, theo anh chỉ cần xét chứng chỉ IELTS hay phải thêm các tiêu chí khác nữa?

- Chứng chỉ IELTS chủ yếu thể hiện khả năng ngôn ngữ của thí sinh. Theo kinh nghiệm của mình thì điểm Nói và Viết từ 7.5 trở lên mới thể hiện được nhiều về khả năng tư duy logic, phân tích và phản biện của học sinh, do đó chỉ dùng IELTS để tuyển sinh thì còn nhiều vấn đề bất cập. Việc sử dụng IELTS kèm theo học bạ hoặc các môn thi khác nữa là hoàn toàn hợp lý để đánh giá và lựa chọn học sinh phù hợp cho các ngành nhất định.

Vậy lời khuyên của anh dành cho học sinh đang muốn học và thi chứng chỉ IELTS đạt điểm cao là gì?

Mình nghĩ việc học thật cho IELTS là điều tốt. Mỗi kỹ năng của IELTS đều giúp học sinh rất nhiều trong nhiều mặt trong cuộc sống. Nhất là kỹ năng viết rèn các bạn phải có khả năng tư duy logic và tư duy phản biện. Các trường có dùng IELTS để thêm một hình thức xét tuyển cũng giúp giảm công việc khi tuyển sinh và cho học sinh nhiều lựa chọn hơn Thầy giáo Luyện Quang Kiên

- Sau nhiều năm luyện thi, mình nhận thấy có rất nhiều học sinh tiếp cận với bài thi sai cách do không thực sự hiểu về yêu cầu của bài thi trong các phần.

Ví dụ trong phần thi Speaking, sẽ có vô vàn lời khuyên rằng các bạn phải dùng được nhiều từ vựng "xịn", thành ngữ..., nhưng giám khảo quan tâm nhiều hơn về khả năng sử dụng ngôn ngữ chung để thể hiện ý kiến một cách rõ ràng của thí sinh.

Các bạn cố gắng chèn một vài từ "xịn" vào với hi vọng được điểm cao thường phản tác dụng - do dùng sai ngữ cảnh, nói ngữ điệu không tự nhiên do học thuộc.

Đã có học sinh của mình đang nói "I think...", xong đột nhiên sửa lại và nói "To the best of my knowledge, ..." để dùng được những thứ nghe vẻ nâng cao hơn. Việc làm này hoàn toàn không tự nhiên một chút nào. Mình đạt 9.0 Speaking rất nhiều lần rồi những cũng chưa từng nói "To the best of my knowledge..." bao giờ cả, vì nó gượng gạo và không đúng ngữ cảnh trong bài thi IELTS. Hoặc với bài thi Writing, nhiều bạn không tập trung vào trả lời đề bài, mà lại ép ngữ pháp với từ vựng tủ vào. Giám khảo được đào tạo rất kĩ để phát hiện ra những câu từ học thuộc như vậy, và thường thì học sinh sẽ bị trừ điểm do cách tiếp cận bài thi như vậy.

Mình luôn hướng đến việc học sinh phát triển được khả năng ngôn ngữ, dùng ngôn ngữ một cách tự nhiên, hiểu đúng yêu cầu, và hãy để giám khảo xác định điểm, thay vì học để thi, học để gây ấn tượng với giám khảo.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!