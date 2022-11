Nữ thủ khoa ĐH Phòng cháy Chữa cháy: "Em chưa bao giờ hối hận khi đã chọn con đường mình đi"

Thủ khoa ĐH Phòng cháy Chữa cháy: Không đặt quá nhiều áp lực cho bản thân



Là nữ giới với ngoại hình mảnh mai nhưng Phan Huyền My, sinh năm 1999, tại Tuyên Quang lại quyết định đặt bút đăng ký nguyện vọng vào ngôi trường đầy thử thách: Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy (PCCC), khoa An toàn Phòng cháy. Tuy nhiên những vất vả của một ngành đặc thù ấy đã không làm khó được My. Cô đã xuất sắc trở thành tân thủ khoa đầu ra của trường với điểm học tập toàn khoá 8,47/10, điểm rèn luyện Xuất sắc.

Tân thủ khoa Trường Đại học PCCC Phan Huyền My. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, My thổ lộ: "Khi em được vinh danh là thủ khoa của Trường Đại học PCCC, em cảm thấy rất tự hào và cũng rất bất ngờ. Từ khi nhập trường, em không đặt quá nhiều áp lực cho bản thân và không nghĩ em có thể trở thành thủ khoa đầu ra của Trường Đại học PCCC. Trước khóa em, có rất nhiều chị đã trở thành thủ khoa của trường, đó cũng là một trong những động lực để em tự tạo động lực cho mình phấn đấu trong quá trình học tập".

Nói về việc chọn học Trường Đại học PCCC, My thú thật ngày đăng ký nguyện vọng vào trường, em đã nhận được sự tư vấn và ủng hộ của gia đình. Trước khi thi đại học, My chưa biết đến Trường Đại học PCCC, đặc biệt là về Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ. Thế nhưng, sau khi trúng tuyển và trải qua quá trình học tập, rèn luyện tại trường, mỗi ngày bản thân My có thêm lòng đam mê và sự tâm huyết với công việc này.

My cho biết, trong lớp học của mình chỉ có 7 bạn nữ. "Do số lượng các bạn nữ ở trường em khá ít so với các bạn nam nên chúng em luôn quan tâm, chia sẻ và tâm sự với nhau. Bên cạnh đó là sự ưu ái rất đặc biệt của các bạn nam trong lớp cũng như các bạn nam trong trường. Các bạn nam luôn giúp đỡ chúng em trong quá trình học tập và rèn luyện", nữ thủ khoa chia sẻ.

My (đứng cuối cùng) và các bạn nữ trong lớp. Ảnh: NVCC

"Em chưa bao giờ hối hận khi đã chọn con đường mình đi"

Sau khi kết thúc chương trình học tại Trường Đại học PCCC, hiện tại My đang công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang.

Là nữ giới, bước vào ngành khá vất vả nhưng My khẳng định: "Em chưa bao giờ hối hận khi đã lựa chọn con đường mình đi, đặc biệt khi vào Trường Đại học PCCC. Bản thân em đã trau dồi được đam mê của mình đối với nghề nghiệp này".

Tuy nhiên, chứng kiến nhiều vụ hỏa hoạn thời gian gần đây, bản thân My cũng vô cùng trăn trở. My cho hay: "Thời gian qua, trên báo chí đã đăng tải nhiều tin tức về các vụ cháy, nổ xảy ra trên cả nước, trong đó, một số vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Theo em, đây là hồi chuông cảnh báo, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách đối với mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình trong công tác bảo đảm an toàn PCCC.

Hiện nay, bên cạnh những chuyển biến tích cực, vẫn còn nhận thức, ý thức, trách nhiệm của một bộ phận người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở chưa tốt, chưa coi trọng, đầu tư đúng mức cho công tác PCCC. Một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước hiểm họa do cháy, nổ gây ra.

Theo em, để đảm bảo an toàn PCCC, giảm thiếu tối đa số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, sự hưởng ứng, chung tay của toàn dân trong công tác PCCC chính là chìa khóa quan trọng nhất".

My cho hay: "Em chưa bao giờ hối hận khi đã chọn con đường mình đi". Ảnh: NVCC

Bên cạnh thời gian dành cho công việc, My tiết lộ mình không có quá nhiều sở thích đặc biệt mà thời gian rảnh rỗi cô thường ở bên gia đình và bạn bè, dành thời gian để chia sẻ với mọi người. Với My, gia đình là tất cả, đã luôn ủng hộ, định hướng, động viên và theo dõi để đưa ra những lời khuyên, giúp cô vượt quá những khó khăn.

Nói về kế hoạch sắp tới, My cho hay: Trong tương lai em vẫn sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao và tiếp tục trau dồi, hoàn thiện các kiến thức chuyên môn, kỹ năng của bản thân phục vụ công việc. Bên cạnh đó là tuyên truyền, lan tỏa nhiều hơn nữa về hình ảnh của người Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ vì nhân dân phục vụ và phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy".