Thầy giáo Nghệ An vẽ tranh trên bảng, lập tức "gây bão" vì đẹp như thật: Là giáo viên giỏi của tỉnh

Người thầy vốn dĩ xưa nay đã quen thuộc với hình ảnh bên bảng đen, phấn trắng. Tuy nhiên, cũng với viên phấn và chiếc bảng ấy, ở Nghệ An, có một người thầy đã tạo nên những kiệt tác nghệ thuật. Đó là thầy Nguyễn Trí Hạnh, sinh năm 1983, là giáo viên Mỹ thuật Trường PT Herrmann Gmeiner Vinh, Nghệ An. Thầy cũng là giáo viên dạy giỏi cấp THCS tỉnh Nghệ An.

Mới đây, thầy Hạnh đã vẽ tác phẩm Con rồng cháu tiên tuyệt đẹp như tranh vẽ. Bức tranh này đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng, đặc biệt là rất nhiều giáo viên đã bày tỏ vô cùng ngưỡng mộ.

Thầy Nguyễn Trí Hạnh bên tác phẩm Con rồng cháu tiên gây chú ý. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, thầy Hạnh cho biết: "Tôi vẽ tác phẩm con rồng cháu tiên sau khi ngày lễ 20/11 kết thúc, với mục đích là hướng dẫn các giáo viên khác vẽ rồng. Thật ra thật tình cờ vì năm 2024 là năm con rồng và có rất nhiều tác phẩm vẽ về rồng nhưng tôi lại không vẽ vì chưa nghiên cứu được hết đặc điểm và cấu trúc của rồng Việt. Nhưng hôm đó tôi muốn vẽ và được sự góp ý của một số đồng nghiệp nên đã ra đfời tác phẩm này trong 2 ngày. Bức tranh có ý nghĩa về nguồn gốc của người Việt, thể hiện niềm tự hào dân tộc, đoàn kết dù bất cứ nơi đâu đều có chung dòng dõi".

Theo chia sẻ của thầy Hạnh, đam mê vẽ tranh trên bảng của thầy bắt đầu từ những buổi hội khóa, hội lớp. Sau đó, thầy có ý tưởng vẽ thành những tác phẩm có thông điệp và câu chuyện: "Nói thật ra tác phẩm nào ra đời đều có câu chuyện riêng của nó. Tôi đều tự hào, đều yêu cả. Trong số tác phẩm này, chắc hẳn tôi có thiên về tác phẩm mẹ.

Tác phẩm ấy rất nhiều người nhìn vào thấm và ngấm. Mỗi lần xem bức tranh tôi lại xúc động. Trong lòng mẹ, con luôn là đứa trẻ".

Tác phẩm về Mẹ của thầy Hạnh. Ảnh: NVCC

Thầy Hạnh hướng dẫn vẽ tranh trên bảng. Clip: NVCC

Chia sẻ thêm lý do gắn với nghề giáo, thầy Hạnh vui vẻ cho biết: "Tôi không chọn nghề mà nghề chọn tôi. Đó là cái duyên, cái may mắn của tôi.

Năm 2005 cơ duyên may mắn cho tôi vì được nhận vào công tác tại Trường PT Hermann Gmeiner – Vinh. Đây là trường đặc thù có 3 cấp học, có nhiều trẻ có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ mồ côi). Vì vậy, ngoài cương vị là người thầy, thầy cô giáo cũng như người cha, người mẹ của các trò. May mắn cho tôi, học sinh rất quý mến. Đồng nghiệp và các em luôn luôn ủng hộ động viên và rất hào hứng mỗi khi tôi cho ra đời những tác phẩm mới. Mỗi tác phẩm đều mang những tâm tư, tình cảm tôi gửi gắm vào đó".

Thầy Hạnh hướng dẫn học trò vẽ tranh. Ảnh: NVCC

Mặc dù là giáo viên mỹ thuật và cho ra đời nhiều tác phẩm đẹp, được mọi người trầm trồ nhưng quan điểm dạy con của thầy Hạnh là không ép buộc. Những người con của thầy yêu nghệ thuật nhưng thầy cho con theo sở thích và khả năng của mình. Thầy Hạnh tôn trọng quyết định của con. Đó cũng là cách thầy dạy con.

Các tác phẩm của thầy Hạnh luôn được giáo viên yêu thích và khen ngợi. Ảnh: NVCC

Tiết lộ về kế hoạch sắp tới, thầy Hạnh cho biết sẽ đi 64 tỉnh thành để chia sẻ và lan tỏa tình yêu vẽ bảng cho các đồng nghiệp miễn phí. Hiện tại thầy đã đi được 12 tỉnh thành. Đồng thời thầy tiếp tục hướng dẫn giáo viên vẽ bảng và đăng các video lên kênh Youtube của mình.