Thầy giáo sàm sỡ 2 nữ sinh lớp 9 ở Hải Dương có thể đối mặt khung hình phạt nào?

Bắt thầy giáo sàm sỡ 2 nữ sinh ở Hải Dương

Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hồng (47 tuổi, giáo viên dạy văn của Trường THCS Lê Lợi, TP Chí Linh) để điều tra hành vi "dâm ô người dưới 16 tuổi".

Ngôi trường nơi thầy giáo có hành vi sàm sỡ 2 nữ sinh lớp 9 công tác. Ảnh: T.Thắng.

Trước đó ngày 11/7, UBND TP Chí Linh nhận được đơn tố cáo của gia đình nữ sinh lớp 9 Trường THCS Lê Lợi về việc con em họ bị thầy giáo chủ nhiệm dạy môn văn nhiều lần sàm sỡ.

Cụ thể, ông Hồng nhiều lần sờ ngực, ép buộc để hôn nữ sinh khiến nạn nhân bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng, nhiều lần tự dùng dao lam rạch tay, chân.

UBND TP Chí Linh sau đó đã tổ chức cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan, giao cơ quan công an khẩn trương điều tra. Công an TP Chí Linh phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân TP Chí Linh tiến hành điều tra, lấy lời khai của các bên.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Hồng bước đầu thừa nhận nội dung tố cáo của gia đình phụ huynh là đúng.

Trước đó trong báo cáo giải trình gửi ban giám hiệu Trường THCS Lê Lợi, ông Hồng cũng thừa nhận việc có sờ ngực hai nữ sinh trong lớp do mình chủ nhiệm và lý giải hành động này là do "thói quen".

Dâm ô người dưới 16 tuổi bị xử lý thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ người dưới 16 tuổi tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục.

Các hành vi này bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với người dưới 16 tuổi và sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức.

Dâm ô quy định tại khoản 1 Điều 146 của Bộ luật hình sự là hành vi của những người cùng giới tính hoặc khác giới tính tiếp xúc về thể chất trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp quần áo vào bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác trên cơ thể của người dưới 16 tuổi có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục.

Theo ông Cường, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi của bị can được thực hiện như thế nào.

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy bị can đã thực hiện hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi, thầy giáo này sẽ phải chịu hình sự.

Cụ thể, Điều 146 Bộ luật hình sự quy định về tội dâm ô người dưới 16 tuổi như sau: Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp như có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên, đối với 2 người trở lên, đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh, gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11-45%, tái phạm nguy hiểm sẽ bị phạt tù từ 3-7 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp như gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên hoặc làm nạn nhân tự sát sẽ bị phạt tù từ 7-12 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Như vậy sau quá trình điều tra, nếu bị chứng minh có tội, người phạm tội dâm ô người dưới 16 tuổi có thể phải đối mặt với các hình phạt như đã phân tích.