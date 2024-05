Thể Công Viettel vs Nam Định (19h15 ngày 18/5): Khó cản đội khách

Lịch thi đấu và trực tiếp V.League 2023/2024 hôm nay 18/5, 3 trận đấu cuối vòng 19 sẽ diễn ra là: SLNA – Khánh Hòa (17h), Bình Định – Hải Phòng FC (18h) và Thể Công Viettel – Nam Định (19h15). Trong số này, trận đấu được chờ đợi nhất sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa Thể Công Viettel và Nam Định.

Nam Định đang tạo ra khoảng cách rất lớn với đội xếp sau trên bảng xếp hạng V-League. (Ảnh: W.S).

Trước vòng đấu này, đội chủ nhà Thể Công Viettel đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng với 21 điểm, chỉ hơn SLNA hạng 13 (vị trí phải đá play-off) đúng 5 điểm. Trong khi đó, Nam Định vững vàng ở ngôi đầu bảng với 19 điểm và đang hướng tới chức vô địch đầu tiên kể từ khi giải VĐQG mang tên V-League.

Cả 2 đội đều có khát khao để giành chiến thắng nhưng lúc này xét về nhiều mặt, Nam Định đang là đội bóng vượt trội hơn. Ở trận lượt đi, khi được đá trên sân nhà, Nam Định đã thắng dễ Thể Công Viettel với 3 bàn thắng được ghi do công của Hendrio, Rafaelson và Nguyễn Văn Toàn.

Trong 2 lần làm khách trước đó đến sân Hàng Đẫy ở mùa giải này gặp CLB CAHN và Hà Nội FC, Nam Định cũng giành trọn 3 điểm với các chiến thắng 3-2 và 2-1. Do đó, việc thi đấu ở Hàng Đẫy tối nay cũng không phải vấn đề quá lớn với đội bóng thành Nam.

Ở trận đấu tối nay, Nam Định sẽ chắc chắn không có Nguyễn Phong Hồng Duy do án treo giò trong khi Hendrio bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương. Dù vậy, sự trở lại của Rafaelson hứa hẹn sẽ giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có được sức mạnh hơn hẳn so với đội hình hòa HAGL vòng trước.

Với lực lượng hiện tại, Thể Công Viettel khó cản Nam Định. (Ảnh: Trần Tiến).

Về phần Thể Công Viettel, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ mất 2 cầu thủ chủ chốt là Jakhongir Abdumuminov và Nguyễn Thanh Bình vì thẻ phạt. Bên cạnh đó, ngôi sao người Brazil - Pedro Henrique cũng chưa hẹn ngày trở lại thi đấu do chấn thương. Đó sẽ là những tổn thất khó khỏa lấp của Thể Công Viettel và Nam Định hoàn toàn có thể khai thác để giành chiến thắng.