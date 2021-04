“Thế giới bên kia” có thực sự tồn tại hay không?

Bill Nye không tin cuộc sống sẽ tiếp tục tồn tại sau khi chết

Rất nhiều người băn khoăn về việc liệu cuộc sống có tiếp diễn sau khi chết hay ko mặc dù hầu hết các tôn giáo trên thế giới đều tuyên bố câu trả lời của họ là có. Về mặt khoa học, có rất ít bằng chứng về việc tinh thần của con người tiếp tục tồn tại sau khi cơ thể biến mất. Chưa hết, một số người còn tuyên bố họ đã nhìn thấy thế giới bên kia sau khi trải qua cái gọi là Trải nghiệm cận tử (NDE). Các trường hợp này thường xảy ra khi người bênh gặp phải chấn thương mạnh như ngừng tim…, người trải qua điều nay có thể sẽ nhìn thấy ánh sáng rực rỡ phía xa hoặc nghe thấy giọng nói từ phía bên kia. Trong một số trường hợp, mọi người nhớ lại việc được chuyển đến một thế giới khác, nơi họ gặp các thiên thần hoặc linh hồn của địa ngục.

Một số nhà khoa học cho rằng những hình ảnh và ký ức kỳ lạ này là do hoạt động còn sót lại của não, và một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hiện tượng thường bị ảnh hưởng bởi các chuẩn mực văn hóa của bệnh nhân.

Bạn có tin linh hồn của chúng ta sẽ tiếp tục sống sau khi chúng ta chết?

Bill Nye, 65 tuổi, nhà truyền thông khoa học nổi tiếng với loạt phim truyền hình Bill Nye the Science Guy từ năm 1993 đến 1998, đã thảo luận về vấn đề sự sống sau cái chết trong một video cùng với nhà vật lý Michio Kaku, nhà văn khoa học Michael Shermer và cựu mục sư kiêm tác giả của Rob Bell . Theo ông Nye, hầu hết mọi người đều tưởng tượng cuộc sống sau khi chết liên quan đến việc linh hồn của chúng ta tiếp nhận một phiên bản lý tưởng hóa của chính chúng ta từ quá khứ. Tuy nhiên, ông Nye cho rằng điều này là không thể xảy ra vì hầu hết mọi người có xu hướng chết ở tuổi già, khiến cho tinh thần không còn được minh mẫm. Ông khẳng định: "Mọi người đều sẽ chết. Tôi chưa bao giờ gặp ai không chết. Đó là lý do tại sao tôi không tin vào thế giới bên kia." Ông Nye tiếp tục nói rằng sẽ thật tuyệt vời nếu ông ta có thể tiếp tục sống trong tình trạng thể chất như khi 23 tuổi. Nhưng dường như không thể được vì cơ thể già đi và mất dần khả năng của nó theo thời gian. Ví dụ, ông Nye nói rằng bà của ông rất "rực rỡ" nhưng không giữ nguyên được nhan sắc đó mà dần "tàn lụi" theo tuổi tác. Ông nói: "Những người ở độ tuổi của tôi có rất nhiều ông bà, cha mẹ đã không còn được nhanh nhẹn, chắc chắn không có năng lực thể thao hay thể chất như hồi còn trẻ. Và đối với tôi, việc chứng kiến cái chết của chính mình là bằng chứng áp đảo rằng không có sự sống sau cái chết. Chắc chắn là không - dường như không có lý do gì để nghĩ rằng khi bạn chết, bạn sẽ quay trở lại cái tuổi với khả năng thể thao tối ưu với trí tuệ nhạy bén tối ưu." Ông Nye nói thêm: "Bạn đã có con của mình, gen của bạn được truyền lại và bạn sẽ hết hạn sử dụng. Bạn mất khả năng của mình khi bạn cạn kiệt sức lực và đó chỉ là lẽ tự nhiên như vậy."

Theo Neil Dagnall và Ken Drinkwater của Đại học Manchester Metropolitan, không có câu trả lời chắc chắn cho lý do tại sao một số người tuyên bố đã nhìn thấy thế giới bên kia. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết các nghiên cứu đang diễn ra sẽ làm sáng tỏ hơn về hiện tượng này. Trong một bài báo năm 2018 cho The Conversation, một nhà nghiên cứu đã phát biểu: "Dù có huyền bí hay không thì những trải nghiệm cận kề cái chết vẫn cực kỳ quan trọng. Chúng mang lại ý nghĩa, hy vọng và mục đích cho nhiều người, đồng thời mang lại khát vọng về cuộc sống mới sau cái chết của con người."