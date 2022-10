Thế giới Di Động (MWG) lãi gần 3.500 tỷ trong 9 tháng, thực hiện được 55% kế hoạch

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di Động (HoSE: MWG) đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần ghi nhận 32.012 tỷ đồng, tăng 31,6% so với cùng kỳ; giá vốn bán hàng tăng 35% nên lợi nhuận gộp tăng 21,4% lên 7.392 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 21% lên 348,7 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính tăng vọt 164% lên 434,6 5 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng tăng 25% lên 5.342,6 tỷ đồng; chi phí quản ký doanh nghiệp giảm 67,6% xuống 316,2 tỷ đồng.

Kết quả, Thế giới Di Động báo lãi quý III/2022 đạt 906,8 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính quý III/2022 của Thế giới di động. Ảnh chụp màn hình

Lũy kế 9 tháng năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu 102.816,4 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng di động (TGDĐ và TopZone) đóng góp 27.000 tỷ doanh thu, mảng điện máy góp 54.000 tỷ đồng. Hai mảng chủ lực chiếm 79% doanh số MWG, tăng 27% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Riêng quý III, hai mảng này tăng đến 63% khi so sánh với nền thấp do Covid-19 hồi quý III/2021.

Doanh thu bình quân của cửa hàng Bách Hóa Xanh riêng tháng 9 đạt 1,36 tỷ đồng/cửa hàng. Công ty cho biết do định hướng chỉ bán rau trong ngày nên khi thời tiết mưa nhiều dẫn đến tỷ lệ bán giảm giá cuối ngày tăng lên, ảnh hưởng đến doanh thu chuỗi. Công ty dự kiến doanh thu đạt 1,5-1,6 tỷ đồng trong mùa cao điểm mua sắm trong tháng 12.

Theo cơ cấu bán hàng, doanh thu từ mảng online tăng trưởng mạnh 52% so với cùng kỳ và chiếm 14% tổng doanh số tập đoàn. Trong đó, tỷ trọng của kênh online đối với chuỗi điện thoại/điện máy là 17% và đối với Bách Hóa Xanh chỉ đạt 3%.

Tính đến cuối quý III/2022, MWG quản lý hệ thống 1.116 cửa hàng Thế Giới Di Động (bao gồm 71 Topzone), 2.246 cửa hàng Điện Máy Xanh, 1.727 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 529 nhà thuốc An Khang, 71 điểm bán AVAKids và 14 địa điểm kinh doanh AVASport.

Lũy kế 9 tháng, MWG báo lãi 3.483 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Năm 2022, Công ty đặt mục tiêu lãi 6.350 tỷ đồng, với kết quả này, Thế giới Di Động mới thực hiện được 55% mục tiêu.

Tổng tài sản tính tới quý III/2022 của Công ty giảm nhẹ xuống 61.282 tỷ đồng; trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 82% với 50.183 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 70,6% lên 7.065 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm gần 38% xuống 8.846 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm từ 29.850 tỷ đồng xuống 29.093 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm gần 11% xuống 37.968 tỷ đồng. Đáng chú ý, MWG cũng đang tái cơ cấu nợ, cụ thể là chuyển một phần nguồn tài trợ vốn lưu động từ nợ ngắn hạn sang dài hạn. Các khoản vay dài hạn đến hạn trả trong quý 4 theo Công ty đã được chuẩn bị sẵn sàng nguồn tiền để trả nợ( Bao gồm: Vay ngân hàng dài hạn đến hạn phải trả - 2.797 tỷ; Vay trái phiếu thường trong nước đến hạn phải trả - 1.134 tỷ). Còn khoản vay dài hạn mới (đáo hạn vào 2025) đã hoàn tất giải ngân vào cuối quý III/2022.

Trong một báo cáo mưới đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định MWG khó có thể hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cho năm nay chủ yếu do mức lỗ lớn của Bách Hóa Xanh sau quá trình tái cơ cấu. Đơn vị này hạ dự phóng doanh thu năm 2022 của chuỗi này xuống mức 27.500 tỷ đồng, trong khi nâng mức lỗ ròng lên 2.300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo nhóm phân tích VDSC, năm nay là năm "bản lề" đối với Bách Hóa Xanh và kỳ vọng những sự thay đổi sẽ mang lại chuyển biến về hiệu quả hoạt động bền vững hơn kể từ năm 2023. VDSC dự phóng chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu này có thể thu hẹp dần mức lỗ còn khoảng 700 tỷ đồng.