The Koradise - Điểm đến check in mới của đảo Ngọc

Shophouse The Koradise – điểm check-in mới đầy đam mê.

Lạc lối ở Korean Town giữa đảo Ngọc

Nếu đã một lần đặt chân tới Seaoul, hay Busan, bạn sẽ bị quyến rũ bởi những bãi biển tuyệt mỹ, những tòa nhà lịch sử và choáng ngợp trước thiên đường mua sắm khổng lồ. Những trung tâm mua sắm, cửa hàng bách hóa lớn nhất thế giới, những nhà hàng sang trọng lộng lẫy, và hàng nghìn hàng vạn cửa hàng, trung tâm dịch vụ, giải trí rực sáng ánh đèn neon khiến mọi tín đồ du lịch chỉ muốn dốc hết ví để tận hưởng trọn vẹn thứ gọi là "phong vị Hàn".

Sức hấp dẫn của "phong vị Hàn" đã lan tỏa ra ngoài biên giới đại lục. Korean Town – mô hình thị trấn Hàn Quốc vì thế đã có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Hãy tưởng tượng, hơn 500 nhà hàng và hơn 5.000 cơ sở kinh doanh đã quy tụ tại Korean Town Los Angeles (Mỹ) rộng 2,7 dặm vuông, biến nơi này thành trung tâm văn hóa, ẩm thực, giải trí đậm chất Hàn với sự kết hợp của đèn neon nhấp nháy, các tòa nhà sang trọng, nhà hàng và câu lạc bộ đêm… Có cả tỷ thứ ở chốn ăn chơi này, đủ để Korean Town Los Angeles hút hàng triệu lượt khách Mỹ và từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm, tiêu "rỗng ví" mới về.

Mô hình Korean Town dường như luôn có mặt ở các thủ phủ du lịch. Cho nên không có gì khó hiểu về sức hút của một Korean Town sắp thành hình ngay giữa lòng Phú Quốc. "Cái bắt tay" của hai tập đoàn lớn Tân Á Đại Thành và DEAWOO Hàn Quốc - một trong 4 tập đoàn xây dựng BĐS lớn nhất Hàn Quốc sẽ tạo nên một thiên đường check-in, trải nghiệm "phong vị Hàn" lần đầu tiên trên xứ đảo.

Khu phố thượng lưu Hàn Quốc The Koradise nằm ở trung tâm thành phố tinh khiết Meyhomes Capital Phú Quốc.

Chẳng bao lâu nữa, bước xuống sân bay Phú Quốc, di chuyển về phía Nam đảo khoảng 15-20 phút trên trục đại lộ trung tâm An Thới, đến khu vực sôi động bậc nhất của "Thành phố tinh khiết – Lõi trung tâm đảo Ngọc" Meyhomes Capital Phú Quốc, các tín đồ du lịch sẽ như lạc bước giữa xứ kim chi. Nơi ấy mang tên tiểu khu The Koradise.

Bạn có thể sẽ giật mình, bất giác ngỡ như đang dạo bước giữa Busan hay Seoul hoa lệ khi thấy những dãy phố shophouse được trang trí rực rỡ sắc màu theo chủ đề K-pop. Bạn cũng sẽ tò mò đi hết các tuyến phố, qua đủ 94 căn shophouse được định vị cao cấp bậc nhất đại đô thị này: Shophouse Diamond, Shophouse Emerald, Shoptel Ruby, tận hưởng mọi trải nghiệm chuẩn Hàn.

Đá granite cao cấp ốp mặt ngoài bóng loáng, cùng 2 mặt tiền kinh doanh thiết kế đồng bộ ngay từ biển quảng cáo, hệ thống tủ trưng bày sản phẩm khiến không gian mua sắm, thương mại của shophouse The Koradise mang đặc trưng sắc nét của những tuyến phố mua sắm nổi tiếng bậc nhất Seoul như Myeong-dong, nơi du khách sẽ tìm thấy đủ nhãn hiệu nổi tiếng: H&M, Zara, Mango, Chanel… và vô số thương hiệu khác.

Không gian mua sắm sang trọng, thời thượng tại tiểu khu The Koradise .

Tại The Koradise, bạn cũng sẽ lập tức bị cuốn vào thiên đường của mỹ phẩm, thời trang hàng hiệu hay ẩm thực Hàn nức tiếng, vô số hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống Hàn Quốc… Tất nhiên, những đặc sản Phú Quốc cũng sẽ có mặt tại đây, đủ để cảm nhận hết phong vị thiên đường giao thoa văn hóa Việt – Hàn đầu tiên và duy nhất ở thành phố đảo.

Thiên đường check-in bất tận

Check-in, check-in và check-in… Bất cứ góc nào tại The Koradise, bạn đều có những bức hình "sống ảo" chuẩn Hàn.

Trong lúc tận hưởng mua sắm bên các cửa hàng cửa hiệu "đặc chất Hàn", bạn đã có cả trăm bức hình xịn xò như ở Seoul. Triệu cảm xúc mới lạ cùng ngàn góc chụp hình đỉnh cao cũng sẽ có tại nơi này do The Koradise được thừa hưởng hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, ấn tượng của phân khu Olive.

Hệ thống tiện ích đa dạng, ấn tượng đem đến vô vàn trải nghiệm hấp dẫn.

Ngắm nhìn tuyết rơi - thứ cảm giác mà bất cứ tín đồ phim Hàn nào cũng mê đắm – sẽ có mặt tại Công viên băng tuyết Ice Jungle. Concept độc đáo cùng những trải nghiệm tương tác sống động như dòng chảy đóng băng theo mỗi bước chân, hiệu ứng ánh sáng... hứa hẹn sẽ biến nơi này thành điểm du lịch không thể bỏ lỡ khi tới Phú Quốc.

Khu vườn ánh sáng, nhà hát ánh sáng, vô số khu vực cảnh quan trang trí đậm dấu ấn Hàn Quốc như đèn đường tạo hình nấm linh chi, trồng cây kèn hồng… là những gì khiến du khách phải "wow" trên suốt hành trình dạo chơi là Korean Town này. Giới trẻ sẽ check-in quên lối về bên các tượng in vân tay, tuyến đường in vân tay, tượng K-pop tại con đường K-pop được thiết kế mang cảm hứng từ văn hóa âm nhạc xứ Hàn.

Đến The Koradise , hãy xác định dành ít nhất cả ngày để có thể tận hưởng được nhiều nhất "phong vị Hàn". Bên cạnh hệ thống công viên được đầu tư bài bản, còn có trung tâm thể thao và dịch vụ thương mại cũng như chuỗi clubhouse cao cấp với đủ dịch vụ giải trí theo chủ đề, đáp ứng nhu cầu mọi lứa tuổi.

Tiểu khu The Koradise– thiên đường giải trí mới của đảo Ngọc.

Phong vị Hàn – phong vị thiên đường của The Koradise không chỉ quyến rũ bạn một lần, mà sẽ "gây nghiện", trở thành điểm phải đến của bất cứ du khách nào khi đặt chân đến Phú Quốc. Tất nhiên, khi hàng ngàn khách cùng hội tụ, khám phá đủ dư vị của The Koradise nói riêng, thành phố tinh khiết Meyhomes Capital Phú Quốc nói chung, có thể hình dung về dòng lợi nhuận siêu khủng mà chủ nhân các BĐS tại đây sở hữu. Bởi không chỉ kinh doanh dễ dàng, đầu tư chắc chắn sinh lời, mà BĐS tại đây còn là khối tài sản bền vững, do nằm trong số 6% diện tích đất sở hữu lâu dài quý hiếm của thành phố đảo.

Chắc chắn rằng, "cái bắt tay" của những tập đoàn cùng chí hướng, giàu tiềm lực và tâm huyết như Tân Á Đại Thành, DEAWOO Hàn Quốc, các đối tác lớn như ChungHo Nais (phát triển nước sạch thông minh), Dark Horse (thiết kế quy hoạch, kiến trúc), CBRE (quản lý vận hành) sẽ là bảo chứng cho sức hút nam châm của The Koradise – thiên đường check-in phong cách Hàn Quốc đắm say và độc nhất của đảo Ngọc.