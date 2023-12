The Privia Khang Điền – Dự án hot tại Bình Tân, TPHCM

Tổng quan dự án The Privia Khang Điền

Dự án tọa lạc trên đường An Dương Vương, thuộc KDC hiện hữu sầm uất tại P.An Lạc – Q.Bình Tân, kết nối đa chiều với nhiều trục giao thông huyết mạch. Cư dân chỉ cần di chuyển 20 phút về quận 1 theo Đại lộ Võ Văn Kiệt, đến quận 5, quận 10 theo đường Kinh Dương Vương, thuận tiện về miền Tây qua Quốc lộ 1A.

Tên dự án: The Privia

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Khang Điền.

- Vị trí: Mặt tiền đường An Dương Vương, phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM.

- Quy mô: Hơn 1,8 ha.

- Tổng số căn hộ: 1043 căn hộ.

- Mật độ xây dựng: 30%.

- Pháp lý: Sổ hồng riêng, sở hữu lâu dài.

- Diện tích căn hộ: 36 - 92m2.

- Loại căn: Studio, 1PN, 2PN, 3PN.

- Giá dự kiến: từ 2,5 tỷ/căn.

- Thời gian bàn giao: Dự kiến năm 2024.

Chủ đầu tư Khang Điền của dự án The Privia

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền là CĐT của The Privia. Đây là đơn vị uy tín hàng đầu đã có nhiều năm đầu tư, kinh doanh và quản lý BĐS tại Việt Nam.

Mọi dự án của công ty đều được Khang Điền hoàn thành chất lượng, tạo ra chất sống đẳng cấp cho cư dân. Do đó khách hàng có thể yên tâm về chất lượng của The Privia khi CĐT quy hoạch, phát triển.

Vị trí dự án The Privia Khang Điền

- Mất 5 phút để đến: Aeon Mall, Bến xe Miền Tây, bệnh viện Gia An, Galaxy Kinh Dương Vương, công viên Phú Lâm, công viên Bình Phú, MM Mega Market, bệnh viện Gia An, bệnh viện Gia An 115, bệnh viện quốc tế City, trường THPT Bình Phú, Chi cục thuế quận Bình Tân, UBND phường An Lạc…

- Di chuyển 10 phút sẽ tới: Đại học Sư Phạm, Đại học Bách Khoa, Đại học Y Dược, Đại học Kinh tế, bệnh viện Nhi Đồng, bệnh viện Hùng Vương, bệnh viện Y Dược, bệnh viện Nhiệt Đới, bệnh viện 115, bệnh viện Chợ Rẫy.

- Lái xe 15 phút đến: UBND quận Bình Tân, chợ Phú Lâm, Big C An Lạc, bệnh viện Đa Khoa Bình Tân, công viên Phú Lâm, Công viên văn hóa Đầm Sen và trường THCS An Lạc,…

Tiện ích nội khu dự án The Privia Khang Điền

Khu căn hộ cao cấp The Privia sẽ tạo ra chất sống đẳng cấp, đầy đủ tiện nghi cho cư dân nhờ vào hệ thống tiện ích nội khu được bố trí xen kẽ các loại hình sản phẩm cùng hệ thống mảng xanh hài hòa duy mỹ. Chỉ với vài bước di chuyển, cư dân có thể đáp ứng mọi nhu cầu về mua sắm, giáo dục, y tế, giải trí của mình thông qua:

- Dãy Shophouse - thương mại dịch vụ đa mặt hàng.

- Hồ bơi xanh mát.

- Sân chơi trẻ em.

- Phòng gym, phòng yoga.

- Phòng đọc sách.

Mặt bằng dự án The Privia

Mặt bằng dự án có sự kết hợp hài hòa giữa chất sống đẳng cấp, thiên nhiên mát mẻ thoáng đãng và tiện ích 5 sao cực kỳ đủ đầy. Khi trở về nhà tại The Privia Khang Điền, cư dân có thể thoải mái lỏng cả cơ thể lẫn tinh thần để quên đi các áp lực từ học tập, công việc.

Khách hàng hiện nay có thể booking căn hộ 1PN – 3PN thuộc 3 block chung cư cao 22 tầng + 2 tầng hầm rộng rãi. Dự kiến dự án sẽ cung cấp cho thị trường các sản phẩm căn hộ gồm:

- Căn hộ 1PN diện tích từ 50-66m2.

- Căn hộ 2PN diện tích từ 69-92m2.

- Căn hộ 3PN diện tích từ 94-127m2.

Bài viết trên đây chúng tôi đã cùng bạn tìm hiểu chi tiết về vị trí, tiện ích và mặt bằng của dự án The Privia Khang Điền. Để tìm hiểu thêm về dự án, các bạn hãy liên hệ với Khang Điền theo thông tin sau:

TẬP ĐOÀN KHANG ĐIỀN

- Địa chỉ: Tầng 11, 12 Tòa nhà Saigon Centre Office 2, 67 Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (84-28) 3820 8858

- Email: info@khangdien.com.vn

- Website: https://www.khangdien.com.vn