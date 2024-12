Thêm 2 tỉnh bầu Bí thư từ nguồn nhân sự tại chỗ, còn 3 địa phương chờ kiện toàn Bí thư Tỉnh ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã bầu ông Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 -2025.



Ông Đồng Văn Thanh sinh năm 1969, quê Cần Thơ; ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang từ năm 2020, trước đó ông là Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.

Tại Lạng Sơn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu ông Hoàng Văn Nghiệm – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ông Đồng Văn Thanh (trái) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang và ông Hoàng Văn Nghiệm được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Lang Sơn. Ảnh Đ.X

Ông Hoàng Văn Nghiệm sinh năm 1968, quê Lạng Sơn. Trong quá trình công tác, ông từng giữ Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia; Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch; Phó Giám đốc Sở VHTT&DL; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Huyện ủy Lộc Bình, Phái viên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tính từ tháng 7/2024 tới nay, có 6 tỉnh đã bầu Bí thư Tỉnh ủy mới từ nguồn nhân sự tại chỗ, sau khi Bí thư Tỉnh ủy chuyển công tác.

Cụ thể: Tại Thái Nguyên, ông Trịnh Việt Hùng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 -2025 (sau khi bà Nguyễn Thanh Hải chuyển công tác làm Trưởng Ban Công tác Đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương), trước đó ông Hùng là Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tại Sơn La, ông Hoàng Quốc Khánh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020 -2025 (sau khi ông Nguyễn Hữu Đông được điều động về làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương), ông Khánh trước đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Tại Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 -2025 (sau khi ông Thái Thanh Quý được điều động về làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương). Ông Trung quê Thanh Hóa, trước khi về Nghệ An công tác, ông là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Yên Bái, ông Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020 -2025 (sau khi ông Đỗ Đức Duy được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Tính đến nay trên cả nước còn có 3 tỉnh chờ kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy, đó là tỉnh Thái Bình (Bí thư Thái Bình Ngô Đông Hải được điều động về làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương), tỉnh Quảng Trị (Bí thư Quảng Trị Lê Quang Tùng đã được bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), tỉnh Cao Bằng (Bí thư Cao Bằng Trần Hồng Minh đã được Quốc phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải).

Trong các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy TP trực thuộc Trung ương hiện nay có 5 nữ Bí thư: Bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Thành ủy Hà Nội; bà Lê Thị Thủy – Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; Bà Tôn Ngọc Hạnh – Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; bà Bùi Thị Quỳnh Vân – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; có 1 nữ giữ quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre là bà Hồ Thị Hoàng Yến.

Bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước (44 tuổi).