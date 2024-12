CSGT dùng xe ưu tiên đưa người bị nguy hiểm tính mạng trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đi cấp cứu

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 14h20 chiều 2/12, Tổ CSGT số 2 thuộc Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6 (Cục CSGT- Bộ Công an) do Đại úy Hà Hải Sơn làm Tổ trưởng cùng các chiến sĩ CSCĐ đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại Km202 đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết thuộc địa phận xã Thuận Hòa, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) thì phát hiện xe ô tô con biển số 62A-377.24 do anh Bùi Trọng Nhân (SN 1987, trú tại xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An, tỉnh Long An) dừng trên dải khẩn cấp trên cao tốc liên tục ra tín hiệu đèn nhờ giúp đỡ.

Nạn nhân bị co giật trên xe... Ảnh: CSGT

Ngay sau đó, Tổ CSGT đã tiếp cận và anh Bùi Trọng Nhân cho biết, trên xe đang chở anh Phan Hữu Thuận (SN 1982 ở xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đi trên đường cao tốc thì bất ngờ anh Thuận bị tình trạng khó thở, nôn mửa, co giật... nên cần các anh CSGT hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế cấp cứu…

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Tổ CSGT đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên và Ban Chỉ huy đội cho sử dụng xe ô tô chuyên dụng của CSGT dẫn đường cho xe ô tô con trên chở người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu…

Đến khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, nhờ xe CSGT mở còi và đèn ưu tiên đã chở người bệnh đến Trạm y tế xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Clip: CSGT đưa nạn nhân đi cấp cứu... Nguồn: CSGT

Tại đây, anh Phan Hữu Thuận đã được các bộ y tế cấp cứu kịp thời anh Thuận đã qua cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Hiện anh Phan Hữu Thuận đang được theo dõi sức khỏe tại Trạm y tế xã Sông Bình.