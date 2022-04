Thêm 2 trường công an công bố phương án tuyển sinh 2022: Chỉ tuyển 100 chỉ tiêu

Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân

Năm 2022, trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân tuyển 100 chỉ tiêu bao gồm 90 nam và 10 nữ.



Chỉ tiêu được phân theo vùng tuyển sinh phía Bắc và phía Nam. Mỗi vùng lấy 45 chỉ tiêu nam và 5 chỉ tiêu nữ.

Thí sinh dự thi vào trường phải đáp ứng đầy đủ các quy định chung do Bộ Công an đưa ra qua vọng sơ tuyển như sức khỏe, học lực, chiều cao, cân nặng,…

Năm nay, Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an sử dụng 2 phương thức xét tuyển bao gồm:

– Xét tuyển kết hợp bài thi tốt tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A01, C00, C03, D01) và bài thi tuyển sinh theo tổ hợp (CA1, CA2), do Bộ Công an tổ chức. Trong đó, tổ hợp: A00 gồm các môn Toán, Vật lý, Hóa học; A01 gồm các môn Toán, Vật lý, tiếng Anh; CA1 gồm Phần trắc nghiệm về các lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh và Phần tự luận về Toán.

Điều kiện đối với thí sinh dự tuyển theo phương thức này:

Đối với thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm của môn đó để sơ tuyển. Ví dụ, thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là tiếng Pháp thì vẫn được dự tuyển nhưng thí sinh chỉ được đăng ký tổ hợp xét tuyển vào trường là A01 - Toán, Lý, tiếng Anh. Đối với thí sinh đang học lớp 12, chưa có đánh giá về học lực, hạnh kiểm năm lớp 12 tại thời điểm sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không. Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

Kỳ thi riêng do Bộ Công an tổ chức dự kiến tổ chức vào ngày 19-20/7/2022. Thí sinh dự thi tại nơi đăng ký xét tuyển.

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT.

Về giải đạt được: Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế có môn trùng với môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển vào trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND được xét tuyển thẳng theo nguyện vọng của thí sinh.



Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế được Bộ GDĐT công nhận (được Bộ GDĐT đồng ý cử thi tuyển và có bằng khen của Bộ GDĐT) được xét tuyển thẳng vào trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo nguyện vọng của thí sinh.

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT một trong các lĩnh vực: Hệ thống nhúng, Phần mềm hệ thống được tuyển thẳng vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND.



Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022.

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) năm 2022 có tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 100 chỉ tiêu, tuyển sinh đào tạo ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (nam: 90; nữ: 10), cụ thể:

TT Mã ngành Ngành học Phân vùng tuyển sinh Chỉ tiêu theo phương thức 1 Chỉ tiêu theo phương thức 2 Chỉ tiêu theo phương thức 3 Tổ hợp xét tuyển theo Phương thức 3 Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 1. 7310200 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước Phía Bắc: 50 chỉ tiêu 04 01 04 01 37 03 A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh), C00 (Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý), C03 (Toán, Ngữ Văn, Lịch sử), D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

Các phương thức tuyển sinh:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an.

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A01, C00, C03, D01) kết hợp với kết quả Bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2), gọi tắt là bài thi Bộ Công an.

Trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi Bộ Công an thì xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A01, C00, C03, D01) kết hợp với kết quả học THPT. Trường hợp Bộ GDĐT không tổ chức thi tốt nghiệp và Bộ Công an không tổ chức thi hoặc thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể tham gia thi tốt nghiệp THPT, không tham gia thi bài thi Bộ Công an thì căn cứ hướng dẫn của Bộ GDĐT và tình hình thực tế, hướng dẫn của Bộ Công an để xác định chỉ tiêu và tổ chức xét tuyển.

Điểm xét tuyển được tính như sau: ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5+KV+ĐT+ĐTh,

Trong đó:

ĐXT: điểm xét tuyển

M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND.

BTBCA: điểm bài thi Bộ Công an.

KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ GDĐT

ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GDĐT.

ĐTh: điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT theo quy định của Bộ Công an.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an dự kiến được tổ chức tại các địa điểm:

Đối với thí sinh tại địa bàn phía Bắc sẽ thi tại địa điểm thi do Học viện Chính trị CAND chủ trì (địa chỉ: Học viện Chính trị CAND, thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).

Đối với thí sinh tại địa bàn Phía Nam sẽ thi tại địa điểm thi do các trường Đại học ANND hoặc trường Đại học CSND hoặc trường Đại học PCCC chủ trì.

