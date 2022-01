Thêm loạt địa phương “chốt” thời gian cho học sinh đi học lại sau Tết 2022

Lịch đi học trở lại sau Tết 2022 của học sinh

Tại Hà Nội, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở GDĐT về việc cho học sinh các khối lớp 7-12 trên địa bàn thành phố đi học trực tiếp từ ngày 8/2, sau nghỉ Tết Nguyên đán 2022.

Phương án thực hiện theo đề xuất Sở GDĐT là chỉ tổ chức dạy học trực tiếp ở các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, các địa bàn mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến. Học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 không đến trường học mà ở nhà học trực tuyến, nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên dạy học cho các em.

Các quận, huyện căn cứ tình hình, diễn biến dịch tại địa phương để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn.

Học sinh Bình Thuận sẽ trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Ảnh minh họa: Báo Bình Thuận



Tại TP.HCM, UBND TP.HCM đã có quyết định cho phép trẻ em thuộc khối giáo dục mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 học tập trực tiếp từ ngày 14/2 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ và học sinh.

Theo lộ trình cụ thể của UBND TP, từ ngày 7/2, các cơ sở giáo dục thực hiện các công tác chuẩn bị đón trẻ và học sinh trở lại trường học tập trực tiếp.

Từ ngày 10/2 đến 13/2, các cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh học sinh triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, giáo dục trẻ; tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường; tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

Từ ngày 14/2, tổ chức đón trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường, sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường, học tập trực tiếp.

Trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng thuận cho học sinh (từ lớp 1 đến lớp 6) đến trường học tập trực tiếp, học sinh tiếp tục học trên môi trường Internet, trên truyền hình, giao bài tự học theo hướng dẫn của Sở GDĐT.

Tại Hải Phòng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các trường mầm non, tiểu học tổ chức dạy học bình thường từ thứ Hai, ngày 7/2/2022 (tức mùng 7 tháng Giêng, năm Nhâm Dần).

Học sinh, học viên các trường THCS, THPT, Phổ thông nhiều cấp, Trung tâm GDNN-GDTX, đơn vị trực thuộc cũng có lịch đi học lại từ thứ Hai, ngày 7/2/2022.

Tại Nghệ An, Sở GDĐT tỉnh này cho biết, căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn và các quy định về phòng chống dịch bệnh, Sở đã chỉ đạo cho các Phòng GDĐT TP.Vinh và huyện Quỳnh Lưu chuẩn bị các phương án đón trẻ mầm non 5 tuổi đi học trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022.

Đây cũng là 2 địa phương cuối cùng của tỉnh chưa tổ chức cho học sinh mầm non đi học trở lại do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tại Bình Thuận, theo thông báo của Sở GDĐT, đối với cấp THCS, THPT (từ lớp 7 - 12), thời gian học sinh đi học lại từ ngày 7/2/2022 (mùng 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Đối với lớp 6, cấp tiểu học và mầm non, thời gian đi học lại từ ngày 14/2/2022 (ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Tại An Giang, sau thời gian tổ chức thí điểm cho học sinh khối 9 và khối 12 của 9 trường trên địa bàn huyện Châu Phú trở lại học trực tiếp mang lại kết quả tích cực, UBND tỉnh An Giang đã đồng ý với chủ trương của ngành giáo dục An Giang tiếp tục cho học sinh từ khối 7 đến khối 12 toàn tỉnh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14/2. Lãnh đạo Sở GDĐT An Giang cho hay, sẽ có 146.523 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14/2 và có 174.522 học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 học trực tuyến.

Tại Đồng Nai, ngày 7/2, học sinh sẽ trở lại trường tiếp tục học kỳ 2 (năm học 2021-2022). Dự kiến trong tuần học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, các em sẽ có 1 tuần tiếp tục học trực tuyến, sau đó đến trường chính thức học trực tiếp vào ngày 14/2.

Sở dĩ có 1 tuần học trực tuyến sau Tết là để phụ huynh theo dõi tình hình sức khỏe của con em mình trong thời gian nghỉ Tết. Sau thời gian 1 tuần học trực tuyến, nếu học sinh không có biểu hiện ho, sốt, khó thở, phụ huynh có thể cho con em trở lại trường học tập trực tiếp.