Đồng minh thân cận bất ngờ giáng đòn mạnh cho Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) chào đón Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev trước hội nghị thượng đỉnh Liên minh kinh tế Á-Âu tại St. Petersburg, Nga ngày 25/12/2023. Ảnh Newsweek.

Theo Newsweek, Nikolai Dunaev, Phó Chủ tịch của Opora Rossii - Tổ chức phi chính phủ toàn Nga của doanh nghiệp vừa và nhỏ - hôm thứ Hai tiết lộ rằng các khoản thanh toán của Nga cho Kazakhstan đang phải đối mặt với sự chậm trễ ngày càng tăng vì các ngân hàng địa phương lo ngại bị nhắm mục tiêu thứ cấp của các lệnh trừng phạt vì làm ăn với Moscow.

Các khoản thanh toán được cho là đã bị trì hoãn trong vài tuần trong khi một số ngân hàng lớn - chẳng hạn như Ngân hàng Halyk, hoạt động ở Kazakhstan, Kyrgyzstan, Gruzia, Nga, Tajikistan và Uzbekistan - đã từ chối xử lý bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến Nga.

Các ngân hàng nước ngoài ở một số quốc gia đã trở nên do dự hơn trong việc hợp tác với các thực thể Nga bị trừng phạt sau quyết định của Tổng thống Joe Biden vào tháng 12/2023 cho phép Bộ Tài chính áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những cơ quan/tổ chức làm như vậy.

Trước đó, việc các khách hàng Nga gặp vấn đề khó khăn với các tổ chức tài chính cũng đã được báo cáo ở các quốc gia như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Những vấn đề mới nảy sinh ở Kazakhstan diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga và đối tác Trung Á thân cận đang được hàn gắn lại, theo Newsweek.

Kazakhstan là một trong những đồng minh đáng tin cậy nhất của Nga trong khu vực, trong đó, Astana được cho là đã mắc nợ Moscow sau khi lực lượng an ninh Nga giúp dập tắt một cuộc nổi dậy toàn quốc chống lại chính phủ cầm quyền vào đầu năm 2022. Kazakhstan là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Nga lãnh đạo (CSTO) và Liên minh kinh tế Á-Âu (EEU).

Tuy nhiên, Kazakhstan đã nhiều lần bỏ phiếu trắng - thay vì bỏ phiếu chống - khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu chống lại hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Vào tháng 9/2022, Astana từ chối công nhận Moscow sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine hiện do Nga kiểm soát một phần. Những động thái này được cho là đã khiến Moscow "mếch lòng".

Một quan chức chính phủ cấp cao của Kazakhstan thậm chí tiết lộ với Reuters rằng Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đang đánh giá lại mối quan hệ song phương với Moscow trong bối cảnh nước này đang hướng về phía tây để có thêm sự hợp tác kinh tế với Liên minh châu Âu.